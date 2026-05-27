MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sağduyu çağrısı: Parti tabanı kenetlenip yüklerinden arınmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mutlak butlan kararıyla iptal edilmesinin ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanlığı görevinin Kemal Kılıçdaroğlu'nda olduğunu belirtirken, parti içindeki gerilimin sokaklara taşınmaması gerektiğini söyledi. MHP lideri ayrıca CHP tabanına birlik çağrısı yaparken partinin "arınma ve durulma" sürecine girmesi, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından ise büyük kurultayın CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'de yapılabileceğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli Türkgün Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede; CHP'deki çatışmanın sulhe anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini dileyerek tarafları sağduyuya çağırdı. DEVLET BAHÇELİ: CHP BİRLEŞİP KENETLENMELİ "CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNDE SAĞLIKLI ADIMLAR ATILMALI" MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı değerlendirmede CHP'de yaşanan bölünmenin başta parti olmak üzere Türkiye demokrasisine yakışmadığını vurgulayarak "Mahkeme kararının uygulanma sürecinde CHP'de yaşananlar Türkiye demokrasisine yakışmıyor. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANDIR" Bahçeli Ankara Bölge Adliye Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nin vermiş olduğu kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğunu ifade ederek "Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararının ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir." dedi.

MHP lideri ayrıca parti içindeki krizin kısa sürede çözülmesini temenni ederek "Kılıçdaroğlu bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan krizinin ardından yaptığı açıklamada parti tabanını yolsuzluktan arınmaya ve parti tabanının kenetlenmesi gerektiğini vurguladı. (AA)

"CHP BİRLEŞİP KENETLENMELİ" Bahçeli, ana muhalefette yaşanan krizin en kısa sürede son bulması gerektiğini ve parti tabanının ayrışmak yerine kenetlenmesi gerektiğini vurgulayarak; "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak" diye konuştu.

"BİZ BU AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ" CHP içindeki çatışmayı bir iç mesele olmaktan öte, Türkiye'nin siyasal istikrarına yönelik bir tehdit olarak niteleyen Bahçeli, geçmişteki tecrübelerine dayanarak tarihi bir uyarıda bulundu. MHP'nin hiçbir partinin iç işlerine karışma niyeti olmadığını ancak Türk demokrasisini düşündüklerini belirten Bahçeli, "Vurgulamak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi mücadelede farklı taraflarda olduğumuz bir partidir. Geçmişte karşılaştığımız çoğu zorluk karşısında ve Partimize yönelik operasyonlar sırasında demokratik siyasi kültürümüz ve parti kurumsallığının sürdürülmesi adına kendilerinden bir destek ve dayanışma görmediğimizi belirtmek isterim. Bu birikimden hareketle ve dikkatli bir şekilde söz söylüyoruz. Değerlendirmelerimiz de yalnızca demokratik siyasetin güçlenmesine, istikrarın korunmasına ve ülkemizin huzuruna yönelik iyi niyetli bir çabanın sonucudur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz. Bu tecrübeye dayanarak, CHP'nin benzer bir duruma düşmesine engel olunması gerektiğini belirtmek de bizim için Türk milletine karşı bir sorumluluktur. Zira bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir." ifadelerini kullandı.