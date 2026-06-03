BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TERMOMETRELER 50 DERECELERİ BULACAK

Dünya, halihazırda pençesinde kıvrandığı iklim krizinde en karanlık viraja girmek üzere! Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte aşırı ve ekstrem hava sıcaklıklarını tetikleyen ölümcül "El Nino" hava olayının yeniden gezegenimizi kavurmak üzere harekete geçtiğini ilan ederek tüm dünyaya "acil önlem" koduyla çağrıda bulundu.