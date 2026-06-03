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BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin iç kesimleri için kritik bir uyarı yayınladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, özellikle Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, küresel ölçekte aşırı sıcaklıkları tetikleyen El Nino'nun yeniden etkili olma yolunda olduğunu açıklayarak ülkeleri önlem almaya çağırdı. Tahminlere göre, termometreler 50 derecelere dayanacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BM DÜNYAYI METEOROLOJİ TÜRKİYE'Yİ UYARDI

TERMOMETRELER 50 DERECELERİ BULACAK

Dünya, halihazırda pençesinde kıvrandığı iklim krizinde en karanlık viraja girmek üzere! Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte aşırı ve ekstrem hava sıcaklıklarını tetikleyen ölümcül "El Nino" hava olayının yeniden gezegenimizi kavurmak üzere harekete geçtiğini ilan ederek tüm dünyaya "acil önlem" koduyla çağrıda bulundu.

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 1

Bilim insanlarının "yüzyılın en güçlü El Nino etkisi olabilir" diyerek uyardığı bu süper dalgayla birlikte termometrelerin 50 derecelere dayanması bekleniyor. Denizlerin ısınacağı, kuraklığın kapıya dayanacağı ve tarım için felaket çanlarının çalacağı kavurucu sıcaklar için geri sayım resmen başladı.

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 2

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ YÜZDE 90 ORAN VEREREK ALARMA GEÇTİ!

Aşırı hava sıcaklıklarını körükleyen bu sinsi doğa olayına karşı Birleşmiş Milletler adeta teyakkuza geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, eldeki son verileri paylaşarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Nino koşullarının ortaya çıkma olasılığının yüzde 80 olduğunu belirten Saulo, korkutan küresel takvimi şu sözlerle ilan etti: "Bu olasılık, Eylül-Aralık aylarında yaklaşık yüzde 90'a yükseliyor."

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 3

HER YERDE ALIŞILMADIK SICAKLIKLAR!

Gelen bu yeni dalgayla birlikte önümüzdeki üç ay boyunca gezegenin neredeyse her yerinde alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların yaşanması kaçınılmaz olacak. Hatta bazı bölgelerde termometrelerin 45-46 dereceleri, en pik noktalarda ise 50 dereceleri göstermesi an meselesi. Havaların bu denli aşırı ısınması, sadece sıcağı değil ekstrem doğa olaylarını da beraberinde getirecek. Küresel otoriteler, bazı bölgelerde şiddetli yağışlar ve yıkıcı seller görülürken; diğer bölgelerde amansız kuraklık koşullarının, aşırı sıcak dalgalarının veya tropikal siklon aktivitelerinde radikal artış ya da azalışların yaşanacağını öngörüyor.

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 4

İŞTE SÜPER EL NİNO'NUN VURACAĞI BÖLGELER

Pasifik Okyanusu'ndaki suların sinsi bir şekilde ısınmasıyla başlayan ve genellikle 9 ila 12 ay arasında süren bu ölümcül sıcaklık döngüsü, dünyayı iki kutba bölecek. Tahminlere göre;

  • Güney Amerika, Afrika ve Orta Asya'da: Aşırı, şiddetli yağışlar ve büyük sel felaketleri kapıyı çalacak.
  • Avustralya, Endonezya ve Güney Asya'da: Tarihi kuraklıklar baş gösterecek, su kaynakları kuruma noktasına gelecek.
  • En Ölümcül Tehlike: Gıda Tedarik Zinciri ve Enerji Sistemleri Çökebilir!

Uzmanlar, aşırı sıcaklıkların tek başına bile insanlığın karşı karşıya olduğu en ölümcül iklim tehlikesi olduğuna dikkat çekiyor. El Nino'nun yaratacağı bu devasa baskının insan sağlığı, doğal ekosistemler, tarım faaliyetleri ve enerji sistemleri üzerinde yıkıcı etkiler oluşturacağı belirtiliyor. Küresel sıcaklık dalgası nedeniyle dünya genelinde tarımsal üretimin darbe alması ve gıda tedarik zincirinde çok ciddi kırılmaların ve kıtlık riskinin yaşanabileceği açıkça ifade ediliyor.

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 5

REKOR 2027'DE KIRILACAK!

Uzmanlar, El Nino'nun biriken sinsi etkisiyle birlikte, küresel sıcaklık rekorunun ve asıl büyük iklim yıkımının 2027 yılında kırılacağını öngörüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 6

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 7

AKDENİZ

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 27°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor - 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

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