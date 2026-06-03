BM dünyayı Meteoroloji Türkiye’yi uyardı! "Süper El Nino" geri dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin iç kesimleri için kritik bir uyarı yayınladı. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken, özellikle Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Öte yandan Birleşmiş Milletler, küresel ölçekte aşırı sıcaklıkları tetikleyen El Nino'nun yeniden etkili olma yolunda olduğunu açıklayarak ülkeleri önlem almaya çağırdı. Tahminlere göre, termometreler 50 derecelere dayanacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TERMOMETRELER 50 DERECELERİ BULACAK
Dünya, halihazırda pençesinde kıvrandığı iklim krizinde en karanlık viraja girmek üzere! Birleşmiş Milletler (BM), küresel ölçekte aşırı ve ekstrem hava sıcaklıklarını tetikleyen ölümcül "El Nino" hava olayının yeniden gezegenimizi kavurmak üzere harekete geçtiğini ilan ederek tüm dünyaya "acil önlem" koduyla çağrıda bulundu.
Bilim insanlarının "yüzyılın en güçlü El Nino etkisi olabilir" diyerek uyardığı bu süper dalgayla birlikte termometrelerin 50 derecelere dayanması bekleniyor. Denizlerin ısınacağı, kuraklığın kapıya dayanacağı ve tarım için felaket çanlarının çalacağı kavurucu sıcaklar için geri sayım resmen başladı.
DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ YÜZDE 90 ORAN VEREREK ALARMA GEÇTİ!
Aşırı hava sıcaklıklarını körükleyen bu sinsi doğa olayına karşı Birleşmiş Milletler adeta teyakkuza geçti. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Celeste Saulo, eldeki son verileri paylaşarak tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Haziran ve Ağustos 2026 arasındaki dönemde El Nino koşullarının ortaya çıkma olasılığının yüzde 80 olduğunu belirten Saulo, korkutan küresel takvimi şu sözlerle ilan etti: "Bu olasılık, Eylül-Aralık aylarında yaklaşık yüzde 90'a yükseliyor."