Bayramda kültür turu: İstanbul’da açık olan saraylar ve müzeler

Kurban Bayramı tatilinde tarihi rotalara ilgi arttı. Topkapı Sarayı bayramın ilk günü ziyaretçi kabul ederken, Dolmabahçe ve Yıldız sarayları ikinci günden itibaren açılacak. Yerebatan Sarnıcı ise gece seanslarıyla 23.50’ye kadar gezilebilecek. İşte gün gün ziyaret saatleri ve dikkat çeken notlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planına kültür turizmini eklemek isteyenler, müze ve sarayların çalışma düzenini araştırmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde tarihi yapılar için özel bayram takvimi uygulanacak. Özellikle Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nın ziyaret saatleri yoğun ilgi görüyor.

Topkapı’dan Dolmabahçe’ye uzanan kültür rotaları bayram boyunca yoğun ilgi görüyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI? Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bayramın ilk günü farklı bir uygulama yapılacak. Genel uygulamaya göre müzeler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde öğleden sonra ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Bayramın diğer günlerinde ise normal çalışma düzeni devam edecek. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Dijital Deneyim Merkezi'nin ise bayramın birinci günü müzelerin saat 13.00 itibarıyla açılacağı duyuruldu.