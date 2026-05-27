CANLI YAYIN

Bayramda kültür turu: İstanbul’da açık olan saraylar ve müzeler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bayramda kültür turu: İstanbul’da açık olan saraylar ve müzeler

Kurban Bayramı tatilinde tarihi rotalara ilgi arttı. Topkapı Sarayı bayramın ilk günü ziyaretçi kabul ederken, Dolmabahçe ve Yıldız sarayları ikinci günden itibaren açılacak. Yerebatan Sarnıcı ise gece seanslarıyla 23.50’ye kadar gezilebilecek. İşte gün gün ziyaret saatleri ve dikkat çeken notlar...

Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planına kültür turizmini eklemek isteyenler, müze ve sarayların çalışma düzenini araştırmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde tarihi yapılar için özel bayram takvimi uygulanacak. Özellikle Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nın ziyaret saatleri yoğun ilgi görüyor.

Topkapı’dan Dolmabahçe’ye uzanan kültür rotaları bayram boyunca yoğun ilgi görüyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Topkapı’dan Dolmabahçe’ye uzanan kültür rotaları bayram boyunca yoğun ilgi görüyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bayramın ilk günü farklı bir uygulama yapılacak. Genel uygulamaya göre müzeler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde öğleden sonra ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Bayramın diğer günlerinde ise normal çalışma düzeni devam edecek.

Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Dijital Deneyim Merkezi'nin ise bayramın birinci günü müzelerin saat 13.00 itibarıyla açılacağı duyuruldu.

Tarihi mekanlarda değişen ziyaret saatleri nedeniyle vatandaşlara erken planlama uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Tarihi mekanlarda değişen ziyaret saatleri nedeniyle vatandaşlara erken planlama uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BAYRAMDA SARAYLAR AÇIK MI?

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, bayramın ilk gününde birçok saray, köşk ve kasır ziyarete kapalı olacak. Ancak Topkapı Sarayı için özel bir uygulama yapılacak.

Bayramın 1. günü açık olacak yer

Topkapı Sarayı - Saat: 10.00 - 17.30

Bayramın 1. günü kapalı olacak yerler

  • Dolmabahçe Sarayı
  • Beylerbeyi Sarayı
  • Yıldız Sarayı
  • Ihlamur Kasrı
  • Küçüksu Kasrı
  • Beykoz Mecidiye Kasrı
  • Maslak Kasırları
  • İslam Medeniyetleri Müzesi

Bu tarihi yapılar, bayramın ikinci gününden itibaren yeniden ziyaretçi kabul edecek.

Milli Saraylar’a bağlı tarihi yapılar bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçi kabul edecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)Milli Saraylar’a bağlı tarihi yapılar bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçi kabul edecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BAYRAMIN DİĞER GÜNLERİNDE HANGİ SARAYLAR AÇIK OLACAK?

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde Milli Saraylar'a bağlı birçok tarihi yapı normal ziyaret düzenine dönecek.

Bayramın diğer günlerinde açık olacak yerler

  • Topkapı Sarayı
  • Dolmabahçe Sarayı
  • Yıldız Sarayı
  • Beylerbeyi Sarayı
  • Resim Müzesi
  • Beykoz Cam ve Billur Müzesi
  • İslam Medeniyetleri Müzesi
  • Ankara Palas Müzesi
  • Köşk ve kasırlar

Ziyaret saatleri genel olarak 09.00 - 17.30 arasında uygulanacak.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

TÜRKİYE GENELİNDE ZİYARETE AÇIK MÜZE VE ÖREN YERLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, birçok şehirde bulunan müze ve ören yerleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İşte ziyarete açık noktalar:

Aksaray: Ihlara Vadisi Örenyeri (kapalı alanlar hariç)

Antalya: Phaselis Örenyeri, Olympos Örenyeri, Patara Örenyeri

Aydın: Milet Müzesi, Milet Örenyeri

Çanakkale: Troya Müzesi, Troya Örenyeri, Assos Örenyeri

Denizli: Hierapolis Örenyeri

Gaziantep: Zeugma Mozaik Müzesi

İstanbul: Arkeoloji Müzesi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Rumeli Hisarı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

İzmir: Agora Örenyeri, Efes Müzesi, Efes Örenyeri, Ayasuluk-St. Jean Örenyeri

Konya: Mevlana Müzesi

Muğla: Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Marmaris Müzesi

Nevşehir: Göreme Örenyeri (kapalı alanlar hariç), Zelve-Paşa Bağları Örenyeri (kapalı alanlar hariç), Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Özkonak Yeraltı Şehri

Şanlıurfa: Şanlıurfa Müzesi, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Göbeklitepe Örenyeri

İstanbul’daki saray ve müzelerde bayram boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)İstanbul’daki saray ve müzelerde bayram boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniyor. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv)

BAYRAMDA MÜZELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzelerin ücretsiz olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle bayram süresince müzelerde standart giriş ücretlerinin uygulanması bekleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın