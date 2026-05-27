Bayramda kültür turu: İstanbul’da açık olan saraylar ve müzeler
Kurban Bayramı tatilinde tarihi rotalara ilgi arttı. Topkapı Sarayı bayramın ilk günü ziyaretçi kabul ederken, Dolmabahçe ve Yıldız sarayları ikinci günden itibaren açılacak. Yerebatan Sarnıcı ise gece seanslarıyla 23.50’ye kadar gezilebilecek. İşte gün gün ziyaret saatleri ve dikkat çeken notlar...
Kurban Bayramı yaklaşırken tatil planına kültür turizmini eklemek isteyenler, müze ve sarayların çalışma düzenini araştırmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde tarihi yapılar için özel bayram takvimi uygulanacak. Özellikle Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı'nın ziyaret saatleri yoğun ilgi görüyor.
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerde bayramın ilk günü farklı bir uygulama yapılacak. Genel uygulamaya göre müzeler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde öğleden sonra ziyaretçi kabul etmeye başlayacak. Bayramın diğer günlerinde ise normal çalışma düzeni devam edecek.
Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi ve Dijital Deneyim Merkezi'nin ise bayramın birinci günü müzelerin saat 13.00 itibarıyla açılacağı duyuruldu.
BAYRAMDA SARAYLAR AÇIK MI?
Milli Saraylar Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, bayramın ilk gününde birçok saray, köşk ve kasır ziyarete kapalı olacak. Ancak Topkapı Sarayı için özel bir uygulama yapılacak.
Bayramın 1. günü açık olacak yer
Topkapı Sarayı - Saat: 10.00 - 17.30
Bayramın 1. günü kapalı olacak yerler
- Dolmabahçe Sarayı
- Beylerbeyi Sarayı
- Yıldız Sarayı
- Ihlamur Kasrı
- Küçüksu Kasrı
- Beykoz Mecidiye Kasrı
- Maslak Kasırları
- İslam Medeniyetleri Müzesi
Bu tarihi yapılar, bayramın ikinci gününden itibaren yeniden ziyaretçi kabul edecek.