3 bayram aradan sonra bir ilk! AK Parti'ye ilk bayram ziyareti CHP'den

AK Parti ve CHP heyetleri bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" dedi.

AK Parti'ye ilk bayram ziyareti Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. AK Partili ve CHP'li isimler, 3 bayram sonra bir ilki gerçekleştirerek bir araya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ı ağırladı.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AYDINLIKTIR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bölgedeki gelişmelere bakıldığında birlikteliklerin bir araya gelmelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. İnşallah Türkiye'nin önü aydınlıktır, hep beraber Türkiye davasına Türk milleti davasına beraberce omuz vereceğiz." dedi.



"KURBAN YAKINLAŞMAKTIR"

AK Parti'yi ziyareti eden CHP heyeti temsilcisi CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap de, "Kurban yakınlaşmadır. Tek hedefimiz var. Gerek Türkiye içinde gerek Türkiye etrafındaki ülkelerle mutlu müreffeh bir dünya inşa etmektir. Bayramlar da bazı şeylerin hatırlatıcısıdır. Bizler kardeşiz daha ötesi yok. Bu coğrafyanın huzuru için tüm partilerle gereken her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.