Yarım kilo altını otogarda unuttular! Görünce şaşkına döndüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs terminalinde unutulan ve içerisinde yaklaşık 3,5 milyon liralık altın bulunan çanta polisi alarma geçirdi.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.

HABERİ ALINCA ŞAŞIRDILAR

Polis ekipleri, terminalde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren araştırma sonucunda içerisinde 3,5 milyon liralık altın ve ziynet eşyası bulunan çantayı unutan kişinin, Erzurum'a gitmek üzere terminale gelen Nesibe Ç. isimli kadın olduğu ve otobüse bindiği tespit edildi.

Polisin telefonla ulaştığı kadına, terminale geri dönüp tutanak karşılığında çantasını teslim alabileceği söylendi.

Çantayı alan karı-koca büyük şaşkınlık yaşarken, otobüsle Erzurum'a hareket etti.

