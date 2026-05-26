Yarım kilo altını otogarda unuttular! Görünce şaşkına döndüler

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan altın ve ziynet eşyası olduğu belirlendi.