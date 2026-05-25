Gaziantep'te mobilya fabrikasında korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın bazı bölümlerini sardı. Bölgeye 33 araç ve 72 personelden oluşan itfaiye ekipleri sevk edilirken alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma sürüyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında yangın çıktı.

İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen ve fabrikanın bazı bölümlerini saran yangına 33 araç ve 72 personelle müdahale ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre ölü yada yaralı bulunmazken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.