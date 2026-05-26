6 sayfalık dehşet! Her satırı kan dondurdu... Gamze her şeyi anlatmış
Boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım tarafından öldürülen Gamze Yıldırım'ın dilekçesi kan dondurdu. Genç kadının, defalarca fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığını aylar önce mahkemeye bildirdiği anlaşıldı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Ramazan Bayramı'nda boşanma aşamasındaki eşi Habip Emre Yıldırım (38) tarafından babasının mezarını ziyaret ettiği sırada tabanca ile vurularak öldürülen Gamze Yıldırım'ın (35) ölmeden 4 ay önce boşanmak için mahkemeye dilekçe verdiği ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Tolga Yanık'ın haberine göre, dilekçede Gamze Yıldırım'ın evliliği boyunca yaşadığı fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddeti anlattığı görüldü. Talihsiz kadın dilekçesinde, evin penceresinden bakmasının dahi yasak olduğunu, baktığı takdirde eşi tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını, anne-babası ve kardeşleriyle konuşmasına izin verilmediğini söyledi.
"1 AY BOYUNCA KİMSEYLE KONUŞMAYACAKSIN"
Eşinin '1 ay boyunca kimseyle konuşmayacaksın, 1 ay sonra aramız iyi olursa konuşmana izin veririm' şeklinde kurallar koyduğunu, eşinin uyuşturucu kullanınca gördüğü halüsinasyonlar sonrası fiziksel şiddete maruz kaldığını anlattığı belirlendi.
DNA TESTİ YAPTIRDI
Ayrıca dilekçede, film veya dizi izlemesinin yasaklandığı, izlediği şeylerde erkek oyunculara bakmasından eşinin rahatsızlık duyduğunu, müzik dinlemesinin yasak olduğunu belirtti.
Bir gün çocuklarını almak için okula gittiğini, bu esnada eşi Habip Emre Yıldırım'ın yoldan geçen bir arabayı durduğunu ve içindeki kişiye, "Bu adam mı senin sevgilin?" diyerek saldırdığını, hiç tanımadığı adamın da Habip'ten şikâyetçi olduğunu, çocuklara DNA testi yaptırdığını, kendi çocukları çıkmasına rağmen bir çocuğunu kendisine benzemediği için sevmediğini anlattı.
CİNSEL ŞİDDET UYGULADI
Gamze Yıldırım, dilekçesinde, "Kafasında oluşturduğu hayali sevgili nedeniyle sürekli fiziksel şiddet uyguluyor, gece uykusundan uyanıp evin içerisinde birilerini arıyor, İstanbul'da uyuşturucu tedavisi gördü. Bana bıçak çekti. Uzaklaştırma aldırıp ablamın da yaşadığı İstanbul'da kadın sığınma evine yerleştim ancak beni çocuklarım ve ailemle tehdit ettiği için tekrar eve döndüm. Şiddet devam edince boşanma kararı aldım. Kumar ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle milyonlarca lira para kaybetti, büyükbaş hayvanlarımızı satmak zorunda kaldık. Son 5 yıldır cinsel şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın yanında kötü kelimeler söylüyor" ifadesi yer aldı.