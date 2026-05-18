Minguzzi’nin katili cezaevini birbirine kattı: Beni hırsızlarla karıştırmayın, cinayetle yargılanıyorum
Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair yürütülen davada yargılanan Berkay B. bu kez cezaevinde çıkardığı olayla gündeme geldi. Hastaneye sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarma ekiplerine zorluk çıkaran Berkay B. sigara isteği reddedilince, “Beni hırsızlarla karıştırmayın, cinayetle yargılanıyorum” diyerek ortalığı birbirine kattı.
İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne yönelik yürütülen davada yargılanan Berkay B., cezaevinde çıkardığı olay nedeniyle yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 16 yaşındaki Berkay B.'nin, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarma ekiplerine zorluk çıkardığı belirtildi.
SİGARA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE ORTALIĞI KARIŞTIRDI
İddianameye göre Berkay B., hastaneye sevki sırasında görevli jandarma personelinden sigara istedi. Talebinin kabul edilmemesi üzerine sinirlenen Berkay B.'nin agresif tavırlar sergilemeye başladığı kaydedildi.
Ring aracına binmemek için uzun süre direndiği belirtilen Berkay B.'nin aracın kapılarını tekmelediği ve görevli jandarma personeline hakaret ettiği ifade edildi.
"BEN CİNAYETTEN YARGILANIYORUM"
Savcılık dosyasına giren bilgilere göre Berkay B., yaşanan olay sırasında jandarma ekiplerine, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek tehditler savurdu.
İddianamede, sanığın görevli jandarmalara yönelik ağır küfürler ettiği de belirtildi.
KAMERA DEMİRİNİ SÖKÜP PARÇALADI
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre hazırlanan bilirkişi raporunda ise Berkay B.'nin ring aracının içerisindeki koruma demirini yerinden söktüğü aktarıldı.
Sanığın eline geçirdiği demir parçasıyla araç içindeki güvenlik kamerasına defalarca vurduğu ve kamerayı kullanılmaz hale getirdiği kaydedildi.
HAKKINDA YENİ DAVA AÇILDI
Berkay B.'nin ifadesinde güvenlik kamerasına zarar verdiğini kabul ettiği ancak jandarma görevlilerine hakaret etmediğini ve mukavemet göstermediğini öne sürdüğü öğrenildi.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Berkay B. hakkında "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" ve "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından toplam 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesi'ne gönderildi.