Minguzzi’nin katili cezaevini birbirine kattı: Beni hırsızlarla karıştırmayın, cinayetle yargılanıyorum

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine dair yürütülen davada yargılanan Berkay B. bu kez cezaevinde çıkardığı olayla gündeme geldi. Hastaneye sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarma ekiplerine zorluk çıkaran Berkay B. sigara isteği reddedilince, “Beni hırsızlarla karıştırmayın, cinayetle yargılanıyorum” diyerek ortalığı birbirine kattı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne yönelik yürütülen davada yargılanan Berkay B., cezaevinde çıkardığı olay nedeniyle yeniden hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan 16 yaşındaki Berkay B.'nin, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmek üzere ring aracına bindirileceği sırada jandarma ekiplerine zorluk çıkardığı belirtildi.

SİGARA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE ORTALIĞI KARIŞTIRDI İddianameye göre Berkay B., hastaneye sevki sırasında görevli jandarma personelinden sigara istedi. Talebinin kabul edilmemesi üzerine sinirlenen Berkay B.'nin agresif tavırlar sergilemeye başladığı kaydedildi. Ring aracına binmemek için uzun süre direndiği belirtilen Berkay B.'nin aracın kapılarını tekmelediği ve görevli jandarma personeline hakaret ettiği ifade edildi. "BEN CİNAYETTEN YARGILANIYORUM" Savcılık dosyasına giren bilgilere göre Berkay B., yaşanan olay sırasında jandarma ekiplerine, "Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim" diyerek tehditler savurdu. İddianamede, sanığın görevli jandarmalara yönelik ağır küfürler ettiği de belirtildi.