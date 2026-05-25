Türk hacı adaylarının Arafat'a intikali başladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 85 bin hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş'un talimatıyla Arafat'a intikale başladı.

Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 Hac Organizasyonu kapsamında Mekke'deki servis ekiplerine telsizle seslenerek, saat 13.00 itibarıyla hacı adaylarının Arafat'a taşınması talimatını verdi. Arpaguş'un talimatı sonrası yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı, Arafat'a intikal ettirilmeye başlandı.

Bu akşam hacı adayları, Arafat'a çıkıp geceyi dua ve ibadetle geçirecek. Hacı adayları, sabah namazını Arafat'ta cemaatle kılıp ardından fetva ve irşat ekibinin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip edecek. İrşat çadırında icra edilecek program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılacak.