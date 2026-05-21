Hac 2026’da yoğunluk zirvede: 85 bin Türk Mekke ve Medine’de
İslam dünyasının en büyük ibadeti için geri sayım hızlandı. Aralarında 85 bin Türk vatandaşının da bulunduğu on binlerce hacı adayı, Mekke ve Medine'de ibadetlerine başladı. Suudi Arabistan yönetimi, vizesiz girişlere ağır yaptırımlar getirirken, organizasyon sahada sıkı şekilde denetleniyor.
İslam aleminin kalbi Mekke ve Medine'de hac heyecanı doruk noktasına ulaştı. Aralarında 85 bin Türk vatandaşının da bulunduğu on binlerce hacı adayı, kutsal mekanları ziyaret ederek dualar eşliğinde ibadetlerini yerine getirmeye başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Arpagüş'ün Medine'deki temasları ve vizesiz geçişlere yönelik alınan çok sert güvenlik önlemleri ise kutsal topraklardaki hazırlıkların ne kadar titizlikle yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
MANEVİ İKLİMDE İLK DURAK: KABE-İ MUAZZAMA
Müslümanların kıblesi Kabe-i Muazzama, dünyanın dört bir yanından gelen müminlerin "Lebbeyk" nidalarıyla yankılanıyor. Aralarında Türklerin de bulunduğu on binlerce hacı adayı; Arafat, Hira Mağarası, Sevr Mağarası, Müzdelife, Mina, Cennet-ül Mualla ve Cin Mescidi gibi kutsal mekanları ziyaret ederek manevi bir yolculuğa çıktı. Kabe'de umre tavafı ve sa'y görevini yerine getiren hacı adayları, mukaddes topraklarda duygu dolu anlar yaşıyor.
Yaşadığı manevi coşkuyu dile getiren bir hacı adayı, "Hac sırasında insanın hissettiği duygu farklı. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim; çok farklı bir duygu" sözleriyle yaşadığı eşsiz hissiyatı aktardı. Öte yandan, hac ibadeti için Kabe'nin tavaf alanında yürütülen hummalı temizlik ve hazırlık çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ARPAGUŞ MEDİNE'DE DENETİMDE
Hac organizasyonunun eksiksiz ilerlemesi için devletin tüm birimleri sahada teyakkuzda. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hac ibadeti kapsamında ilk durağı olan Medine'de yürütülen hizmetleri yerinde inceledi. Medine'de Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanlığı ile Medine Bölge Merkezi'ni ziyaret eden Arpagüş, hac organizasyonunun işleyişine ilişkin yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Türk hacı adaylarının ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için her türlü imkanın seferber edildiği vurgulandı.
KAÇAK GEÇİŞE GEÇİT YOK: ÇOK SERT YAPTIRIMLAR DEVREDE
Mekke-i Mükerreme girişinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kurallara uymayanlara karşı adeta savaş açan Suudi yetkililer, hac vizesi olmadan kutsal topraklara girmeye çalışan 13 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Kuralları ihlal eden organizatörlere hapis ve ifşa cezası verilirken, vizesiz hacı adaylarına yönelik yaptırımlar da dudak uçuklattı. Kaçak yollarla hac yapmaya çalışan kişilere 20 bin riyal para cezası kesilirken, bu kişilerin 10 yıl boyunca ülkeye girişleri yasaklandı.
85 BİN TÜRK HACI ADAYI İÇİN GERİ SAYIM
Bu yıl Türkiye'den yaklaşık 85 bin hacı adayı, kutsal topraklarda bu büyük ibadeti ifa etmenin huzurunu yaşayacak. Büyük bir titizlikle yürütülen sürecin ardından, hacıların kutsal topraklara vedası ve yurda dönüş yolculuğu 31 Mayıs itibarıyla başlayacak. Kafileler halindeki bu kutsal dönüş yolculuğunun 19 Haziran'a kadar devam etmesi bekleniyor.