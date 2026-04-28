Hacı adaylarına rehber niteliğinde uyarılar: Bu yolculuk sadece seyahat değil

Türkeli, Boyabat ve Sinop merkezde düzenlenen programlarda hacı adaylarıyla buluşan, 2026 yılı hac organizasyonu Kafile Başkanı Müftü Aktaş, yolculuğun yalnızca fiziki bir seyahat değil aynı zamanda sabır, kardeşlik ve manevi bir imtihan olduğunu vurguladı.

(Foto: ihA)

Müftü Aktaş, ziyaretleri kapsamında Durağan İlçe Müftülüğü'nü de ziyaret etti. Burada İlçe Müftüsü ile bir araya gelen Aktaş, hac organizasyonu ve bölgedeki din hizmetlerine ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve başarı temennileriyle sona erdi.

YURDA DÖNÜŞ YOLCULUĞU 31 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Hacı adayları gerekli hac farizalarını yerine getirdikten sonra 25 Mayıs akşamından itibaren Arafat'a çıkacak ve orada vakfeye duracak.

Buradan Müzdelife ve Mina yolculuğu yapacak hacılar, Cemerat'ta şeytan taşladıktan sonra Kabe'ye giderek tavaf ve say gerçekleştirecek.

Daha sonra ihramdan çıkacak hacılar, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı'nı kutsal topraklarda idrak edecek.

Hacıların yurda dönüş yolculuğu ise 31 Mayıs'ta başlayacak. Kafilelerin dönüşü 25 Haziran'a kadar sürecek.