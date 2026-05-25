5 milyarlık dev ağ bir mail ile tuzla buz oldu! Seçtiği takma isim şaşkınlık yarattı

Telegram'da kendine İngiltere'de lotodan kazandığı serveti tüketip çöpçülüğe dönen Michael Carroll'un adını rumuz yapan yazılımcı Faruk Eren Yücal'ın (21) kurduğu 5 milyarlık yasadışı bahis imparatorluğu düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonu siber polise ulaşan, "Yasadışı bahis kumar işinin olmazsa olmazı Telegram, Telegram grupları çözülürse bu iş biter memur bey" maili başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 12 Mayıs'ta gerçekleştirdiği operasyon, tarihin en ironik ve devasa yasadışı bahis ağını gün yüzüne çıkardı. Siber polis, 3 Mart'ta gelen mail üzerine Telegram Messenger Inc ile temasa geçerek dijital maskelerin arkasındaki isimleri tek tek tespit etti.

"Vaycasino", "Sheratonking" ve "Çarkbet" gibi siteler üzerinden yürütülen yasadışı bahis ağındaki işlem hacmi; MASAK verileri ve finansal analizler, şüphelilerin hesaplarında dönen toplam işlem hacminin yaklaşık 5 milyar lira olduğunu ortaya koydu. Soruşturmada yaklaşık 10 şüphelinin ifadesinde "patron" ve "sitenin sahibi" olarak teşhis ettiği Faruk Eren Yücal'ın, sadece yasadışı bahis sistemini yönetmekle kalmayıp çalışanları üzerinde bir korku imparatorluğu kurduğu da belgelere yansıdı.



SONUN BAŞLANGICI OLDU

Örgütün 'patron' koltuğunda oturan Faruk Eren Yücal'ın seçtiği "Michael Carroll" takma ismi, adeta kendi sonunun bir kehaneti gibiydi. Michael Carroll, 2002 yılında henüz 19 yaşında bir çöp toplayıcısıyken Birleşik Krallık Milli Piyangosu'ndan 9,7 milyon sterlinlik devasa ikramiye ve sonrasında yaşadığı sıra dışı hayatla dünya çapında tanınan İngiliz vatandaşı. İngiliz basını tarafından kısa sürede "Piyango Serserisi" olarak adlandırılan Michael'in hayatı, aniden gelen bu muazzam zenginlikle kontrolden çıktı.

Carroll, yaklaşık 10 yıl süren hızlı ve savurgan hayatın ardından 2013 yılında tamamen iflas ettiğini açıkladı. Parası bittikten sonra bir süre sonra ağır fiziksel işlerde çalışmaya başladı.