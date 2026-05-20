Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın
Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı hedef alan dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı Ticaret Bakanlığı alarma geçti. Sahte kurban bağış kampanyaları, HGS borcu mesajları, banka aidatı iadesi vaatleri ve oltalama saldırılarıyla vatandaşların kişisel verileri ile banka hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, "bilinmeyen bağlantılara tıklamayın" denildi.
Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala dolandırıcıların yeni yöntemlerle vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, özellikle vatandaşların dini hassasiyetlerini kullanarak sahte kurban bağışı ve yardım toplama girişimlerinde ciddi artış yaşandığını duyurdu.
SAHTE BAĞIŞ KAMPANYALARI
Bakanlık açıklamasında, bazı dolandırıcıların kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla kendilerini güvenilir kurum veya yardım kuruluşu gibi tanıttığı belirtilirken, sahte bağış kampanyaları üzerinden vatandaşlardan para toplamaya çalışıldığı aktarıldı.
BAKANLIK UYARDI: DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNDE ARTIŞ
Ticaret Bakanlığı, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.
"BAYRAM İKRAMİYESİ HESABINIZA YATIRILDI" TUZAĞI
Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin her geçen gün daha profesyonel hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle kısa mesajlarla vatandaşların hedef alındığı vurgulandı.
Siber dolandırıcıların, "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" benzeri mesajlarla vatandaşları sahte bağlantılara yönlendirdiği belirtilirken, bu bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerin ve banka hesap verilerinin ele geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Bakanlık açıklamasında, sahte internet siteleri ve taklit uygulamalar üzerinden yürütülen bu saldırıların ciddi mağduriyetlere neden olabileceği kaydedildi.
HGS MESAJLARIYLA YENİ VURGUN PLANI
Bayram tatili öncesi şehirler arası yolculukların artmasını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların, bu kez Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden yeni bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı.
Vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarda, "Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır", "HGS borcunuz var", "Ödeme yapmak için tıklayınız" gibi ifadeler kullanıldığı ve kişilerin sahte ödeme ekranlarına yönlendirildiği belirtildi.