Açıklamada, "Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır" denildi.

Ticaret Bakanlığı, bu yöntemle banka kartı bilgilerinin, kullanıcı şifrelerinin ve kişisel verilerin ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Açıklamada en kritik uyarılardan biri de sahte bağlantılarla ilgili yapıldı.

Dolandırıcıların yalnızca bayram temalı mesajlarla değil, yüksek kazanç vaatleriyle de vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir.

Kısa mesaj yoluyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi bağlantılar gönderilerek veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplanması yöntemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı Hızlı Geçiş Sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır.

Gönderilen kısa mesajlarda "geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız" gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır.

DOLANDIRICILIK MAĞDURU OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMALIDIR

Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır.

Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmî kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir.

VATANDAŞLARIMIZ BANKACILIK İŞLEMLERİNDE GÜVENLİ VE ONAYLANMIŞ UYGULAMALARI KULLANMALIDIR

"Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor", "Devlet destekli krediniz hazır" gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

"Oltalama (Phishing)" olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için;

Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı,

Bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir.

Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalıdır."