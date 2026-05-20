CANLI YAYIN

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı hedef alan dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı Ticaret Bakanlığı alarma geçti. Sahte kurban bağış kampanyaları, HGS borcu mesajları, banka aidatı iadesi vaatleri ve oltalama saldırılarıyla vatandaşların kişisel verileri ile banka hesaplarının ele geçirilmeye çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, "bilinmeyen bağlantılara tıklamayın" denildi.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 1

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kala dolandırıcıların yeni yöntemlerle vatandaşları hedef aldığı ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı, özellikle vatandaşların dini hassasiyetlerini kullanarak sahte kurban bağışı ve yardım toplama girişimlerinde ciddi artış yaşandığını duyurdu.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 2

SAHTE BAĞIŞ KAMPANYALARI

Bakanlık açıklamasında, bazı dolandırıcıların kısa mesajlar ve telefon aramaları aracılığıyla kendilerini güvenilir kurum veya yardım kuruluşu gibi tanıttığı belirtilirken, sahte bağış kampanyaları üzerinden vatandaşlardan para toplamaya çalışıldığı aktarıldı.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 3

BAKANLIK UYARDI: DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNDE ARTIŞ

Ticaret Bakanlığı, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 4

"BAYRAM İKRAMİYESİ HESABINIZA YATIRILDI" TUZAĞI

Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerin her geçen gün daha profesyonel hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, özellikle kısa mesajlarla vatandaşların hedef alındığı vurgulandı.

Siber dolandırıcıların, "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" benzeri mesajlarla vatandaşları sahte bağlantılara yönlendirdiği belirtilirken, bu bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerin ve banka hesap verilerinin ele geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, sahte internet siteleri ve taklit uygulamalar üzerinden yürütülen bu saldırıların ciddi mağduriyetlere neden olabileceği kaydedildi.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 5

HGS MESAJLARIYLA YENİ VURGUN PLANI

Bayram tatili öncesi şehirler arası yolculukların artmasını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların, bu kez Hızlı Geçiş Sistemi üzerinden yeni bir yöntem geliştirdiği ortaya çıktı.

Vatandaşlara gönderilen kısa mesajlarda, "Geçiş ihlaliniz bulunmaktadır", "HGS borcunuz var", "Ödeme yapmak için tıklayınız" gibi ifadeler kullanıldığı ve kişilerin sahte ödeme ekranlarına yönlendirildiği belirtildi.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 6

Ticaret Bakanlığı, bu yöntemle banka kartı bilgilerinin, kullanıcı şifrelerinin ve kişisel verilerin ele geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Açıklamada, "Gönderilen kısa mesajlarda 'geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız' gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır" denildi.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 7

KISA SÜREDE YÜKSEK KAZANÇ VAADİNE DİKKAT

Dolandırıcıların yalnızca bayram temalı mesajlarla değil, yüksek kazanç vaatleriyle de vatandaşları hedef aldığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, kısa sürede yüksek gelir elde edileceği yönünde yapılan yönlendirmelerin büyük bölümünün dolandırıcılık amacı taşıdığına dikkat çekerek, bilinmeyen kişilerle kesinlikle hesap bilgisi paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakanlık, vatandaşların özellikle IBAN üzerinden para transferi taleplerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

RESMİ SİTELER DIŞINDAKİ LİNKLERE GİRMEYİN

Açıklamada en kritik uyarılardan biri de sahte bağlantılarla ilgili yapıldı.

Bayram öncesi yeni dolandırıcılık tuzağı! Bakanlık uyardı: Sakın tıklamayın 8

Bakanlık şu ifadelere yer verdi: "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir.

Kısa mesaj yoluyla "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi bağlantılar gönderilerek veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplanması yöntemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı Hızlı Geçiş Sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır.
Gönderilen kısa mesajlarda "geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız" gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır.

DOLANDIRICILIK MAĞDURU OLMAMAK İÇİN TEDBİRLİ OLUNMALIDIR
Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vadedilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır.

Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmî kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir.

VATANDAŞLARIMIZ BANKACILIK İŞLEMLERİNDE GÜVENLİ VE ONAYLANMIŞ UYGULAMALARI KULLANMALIDIR
"Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız", "Dosya masrafları iade ediliyor", "Devlet destekli krediniz hazır" gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.
"Oltalama (Phishing)" olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için;
Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı,
Bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir.
Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalıdır."

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin