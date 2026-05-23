CANLI YAYIN

CHP'de kritik toplantı! Özgür Özel partisinin Grup Başkanı seçildi! Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etti mi?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de kritik toplantı! Özgür Özel partisinin Grup Başkanı seçildi! Kılıçdaroğlu'nun liderliğini kabul etti mi?

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada tarihi bir karar çıktı. Mahkeme, kurultayın mutlak butlan kapsamında iptaline hükmederken, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralacağı belirtilirken, CHP’de kriz daha da derinleşti. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti. Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki telefon krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin telefonda görüştüğü Kılıçdaroğlu'nun Özel'e "kurultaya gidelim" dediği belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Manisa vekili Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun başkanlığını kabul etti, CHP Grup Başkanlığına aday oldu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

AHaber CANLI YAYIN

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

12:16

ÖZEL CHP GRUP BAŞKANI OLDU

Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nde önce milletvekilleriyle ardından ise Parti Meclisi üyeleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Kritik iki toplantı sonrası Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel'in kapalı grup toplantısında grup başkanı seçildiği öğrenildi.
21:15

"BAYRAM BOYUNCA GENEL MERKEZDEYİZ"

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, "Bayram boyunca genel merkezdeyiz" ifaderine yer verdi. 

Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile görüşmeye ilişkin ise "Bugün dedim ki Tavizim yok. En kısa zamanda kurultay istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

 

20:06

KILIÇDAROĞLU ÖZEL İLE NE GÖRÜŞTÜ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel ile telefonda görüştü. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Atakan Sönmez açıklamalarda bulundu.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugün yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirten Sönmez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bir açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacağını ve bunun manidar olduğunu" söylediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir parti lideri veya siyasetçiyle görüşme programı, takvimi ve girişiminin olmadığını ifade eden Sönmez, "Karşı taraftan gelmiş böyle bir talep de söz konusu değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il, ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var." diye konuştu.

 KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL'İN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki telefon görüşmesine ilişkin çok soru geldiğini aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"'Yoğunluk içerisinde, gün içerisinde karşılıklı aramalar oldu ama iki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı.' demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki, Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur."

Sönmez, "En hızlı zamandan kastınız ne olabilir?" sorusuna, "'En hızlı' demedik. En uygun zaman. Buna bir takvim koymadık. Uygunlukla ilgili tabii ki benim bir şey söylemem mümkün değil." cevabını verdi.

"Yüz yüze görüşme konusunda bir niyet belirtildi mi?" sorusunu Sönmez, "Bu görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

Sönmez, Kılıçaroğlu'nun yarın açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun ses tellerinde bir problem olduğunu belirterek, "Yarın uygun gördüğü takdirde, zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır. Bir açıklama kendisinden gelirse de ilk önce sizin haberiniz olur, sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz." dedi.

Partililerle bayramlaşma olup olmayacağına yönelik soruya Sönmez, "Sayın Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu ile bugünkü görüşmeden sonra, döndükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur." cevabını verdi.

YSK’nın CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” itirazını reddetmesinin ardından Ankara’da siyasi tansiyon yükseldi. CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanırken, bir süredir kesilen Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu hattında telefon trafiği yeniden başladı. Genel Merkez binasına “Geri adım yok” pankartı asılırken, CHP lideri Özgür Özel’in partililere yönelik “direniş” mesajı vermeye hazırlandığı belirtiliyor.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA KRİTİK TELEFON TRAFİĞİ

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara’dan aktardığı bilgilerde, YSK kararının ardından CHP yönetiminde olağanüstü hareketlilik yaşandığını ifade etti. Özel’in bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nu aradığı ancak telefonun kapalı olduğu öğrenilirken, parti kulislerinde Kılıçdaroğlu cephesinin “itidal” mesajı verdiği konuşuluyor.

CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığın arttığını belirten Yeşiltaş, parti yönetiminin geri adım atmama yönünde tavır aldığını ve Genel Merkez önünde “direniş” atmosferinin hakim olduğunu söyledi. Özgür Özel’in kısa süre içinde otobüs üzerinden partililere hitap etmesinin beklendiği aktarılırken, yapılacak açıklamanın CHP’deki krizin seyrini belirleyebileceği değerlendiriliyor.
 

 

 

 

19:35

YSK'DAN CHP'NİN İTİRAZINA RET

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin 'mutlak butlan' kararına ilişkin CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti. YSK Başkanı Serdar Mutta, CHP'nin taleplerinin oy birliğiyle reddine karar verildiğini açıkladı.

YSK, CHP'nin başvurusunu görüşmek üzere toplandı. YSK Başkanı Mutta, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yaptı. Mutta, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs'ta verilen karar üzerine CHP tarafından kurula dilekçe ile başvurulduğunu anımsattı.

Mutta, söz konusu kararın ilgili bölge adliye mahkemesi dairesi tarafından dün akşam itibarıyla kurula sistem üzerinden gönderildiğini de belirtti. Mutta, CHP'nin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin ihtiyati tedbir kararının icrasının madden ve hukuken imkansız olduğundan bahisle, 21 Eylül 2025 tarihli 22'nci Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39'uncu Olağan İl Kongresi ve 28-30 Kasım 2025 tarihli 39'uncu Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimler ile 4-5 Kasım 2023 tarihli Olağan Kurultay'da seçilen delegelerin delegeliklerinin Siyasi Partiler Kanunu uyarınca sona erdiğinden, yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerle, il ilçe seçim kurullarında düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti yönünde karar verilmesi taleplerinin reddedildiğini belirtti.

Mutta ayrıca, "Kurulumuz Başkanlığı'na Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından gönderilen 21.05.2026 tarihli 2026’ya 32 esas yazıyla ilgili olarak hukuk mahkemelerinin kararlarının icrası hakkında kurulumuza anayasa ve yasalarca verilmiş herhangi bir görev ve yetki bulunmadığından yazının işlem yapılmaksızın adresine iadesine oybirliği ile karar verilmiştir" dedi.

Mutta, kararın gerekçesinin açıklanacağını da belirtti. 

18:20

"KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM ULAŞAMADIM"

Dün, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonunu açmadığını belirtmişti. Özel, bugün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nu yeniden aradığını ancak ulaşamadığını söyledi. Özel şunları söyledi:

“Dün Kemal Kılıçdaroğlu’nun beni arayacağı ifade edilmişti. Ben de bugün kendisine öğle saatlerinde dönüş yaptım ancak aradığımda telefonu kapalıydı. Kendisinin yeniden araması durumunda kendisiyle görüşürüz.” 

18:11

KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNDEN AYRILACAK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesine karar verdiği Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisinden ayrılacak. 

Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklama yapması bekleniyor. 

 

 

 

 

17:34

YSK'DA BUTLAN İTİRAZI TOPLANTISI BAŞLADI

YSK, CHP’nin mutlak butlan kararına ilişkin başvurusunu görüşmeye başladı.
17:30

CHP’NİN İTİRAZI SONRASI GÖZLER YSK’DA

Mahkemenin verdiği karara itiraz eden CHP için toplanacak YSK, saat 17.30’da bir araya gelecek. 

 

16:33

MAHKEMENİN KILIÇDAROĞLU'NA TEBLİĞ KARARI AHABER.COM.TR'DE

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada tarihi bir karar çıktı. Mahkeme, kurultayın mutlak butlan kapsamında iptaline hükmederken, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralacağı belirtilirken, CHP’de kriz daha da derinleşti. 

CHP’de kriz derinleşirken ortaya çıkan “tebliğ tutanağı” siyaset gündemine bomba gibi düştü. Ankara 3. Genel İcra Dairesi tarafından hazırlanan belgede, mahkeme kararının Kemal Kılıçdaroğlu’na elden tebliğ edildiği ifadeleri yer aldı. ahaber.com.tr’nin ulaştığı tutanakta “mutlak butlan” ve “göreve iade” detayları dikkat çekti.

Tutanakta en dikkat çeken bölüm ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin kullanılan ifadeler oldu. Belgede, “mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay” ifadesi yer aldı. Kararda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildiği görüldü.

 

Ahaber
15:14

"GENEL MERKEZ KILIÇDAROĞLU’NUN OLDUĞU YERDİR"

"Mutlak butlan" kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kritik hamlesini yaparak basın danışmanlığı görevine deneyimli gazeteci Atakan Sönmez’i getirdi. Kılıçdaroğlu’nun sahalara dönüşü ve yeni dönem stratejisiyle ilgili ilk açıklamalar, Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı.

“GENEL MERKEZ KILIÇDAROĞLU’NUN OLDUĞU YERDİR”

CHP’DE YENİ DÖNEM: "RESMİ TEBLİGAT YAPILDI"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelmesiyle birlikte parti içinde hareketli saatler yaşanırken, yeni Basın Danışmanı Atakan Sönmez sürece dair önemli detaylar paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun mesaisine hızlı başladığını vurgulayan Sönmez, "Resmi görevlendirme tebligatı kendisine yapıldı. Şu anda milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla ve teşkilat yöneticileriyle hem yüz yüze hem de telefon üzerinden çok yoğun görüşmeler sürdürüyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun birleştirici misyonuna dikkat çeken Sönmez, "Genel Başkanımız 13 yıl boyunca sadece parti içinde değil, toplumun genelini kucaklayan bir siyaseti kararlılıkla sürdürdü. Bundan sonraki süreçte de CHP’nin bir an önce kucaklaşıp ayağa kalkması hedefleniyor" sözleriyle yeni yol haritasının şifrelerini verdi.

"GENEL MERKEZ KILIÇDAROĞLU’NUN OLDUĞU YERDİR"

Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez binasına ne zaman gideceği merak konusu olurken, Atakan Sönmez’den adeta gövde gösterisi tadında bir yanıt geldi. Partinin liderlik makamının fiziki mekandan bağımsız olduğunu belirten Sönmez, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı neredeyse, genel merkez orasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu elbette genel merkeze gidecektir ancak görevi sadece tebligatla başlamadı; mahkeme kararı kesinleştiği andan itibaren zaten başlamıştır" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun sağlık durumu ve çalışma temposuna da değinen Sönmez, "Sayın Genel Başkanımız iki gündür çok yoğun çalışıyor, sesiyle ilgili bir durum var ama toparlandığında kısa bir açıklama yapacaktır" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu’nun moralinin yerinde olduğunu aktardı.

DEZENFORMASYON İDDİALARINA SERT YALANLAMA

Sosyal medyada yayılan yeni MYK listelerine dair iddialara da açıklık getiren Atakan Sönmez, parti içindeki bilgi kirliliğine karşı uyarılarda bulundu. Henüz resmi bir görevlendirme listesi olmadığını belirten Sönmez, "MYK’da görevlendirme yapıldığına dair yazılıp çizilenler şu an için söz konusu değildir. Böyle bir şey olduğunda açıklaması resmi olarak yapılır" sözleriyle iddiaları yalanladı. Kılıçdaroğlu’nun toplumun gerçek sorunlarıyla dertlendiğini ifade eden Sönmez, "Herkes CHP’nin iç meseleleriyle meşgulmüş gibi bir algı yaratsa da Sayın Kılıçdaroğlu okullardaki şiddet olayları dahil pek çok toplumsal meseleye kafa yormaya devam ediyor" diyerek Kılıçdaroğlu’nun sadece parti içine odaklanmadığını vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU’NA YAKIN VEYA UZAK AYRIMI OLAMAZ"

Parti içindeki "ekipler" tartışmasına son noktayı koyan Sönmez, CHP’nin tek bir çatı altında birleşmesi gerektiğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun liderliğini tartışmaya açan yaklaşımlara karşı çıkan Sönmez, "Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi vardır. Özgür Özel’e yakın veya Kılıçdaroğlu’na uzak diye bir tanımlama yapılamaz. Şu an itibarıyla CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur ve bütün partililer kendisine yakındır" ifadelerini kullandı. Sürecin büyük bir sükunetle yürütüleceğini belirten Sönmez, "Bundan sonraki süreç Kılıçdaroğlu siyasetine uygun şekilde, nezaketle ve olgunlukla işleyecektir" sözleriyle Kılıçdaroğlu’nun kavgadan uzak, kucaklayıcı bir siyaset izleyeceğinin mesajını verdi.

 

14:29

İCRA MEMURLARI KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDE

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etti. Mahkemenin bu kararı sonrası icra memurları, yargı hükmünü elden tebliğ etmek amacıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi.

İCRA MEMURLARI KILIÇDAROĞLU’NUN OFİSİNDE

KILIÇDAROĞLU’NUN OFİSİNDE MİLLETVEKİLİ HAREKETLİLİĞİ

Kararın duyulmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun ofisinin önünde kalabalık bir grup toplandı. Çok sayıda CHP’li milletvekili destek amacıyla binaya giriş yaparken, muhabir içerideki durumu, “CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Hüseyin Yıldız, Deniz Demir ve Mahir Polat şu anda içerideler ve Kılıçdaroğlu ile birlikte mahkeme kararının sonuçlarını değerlendiriyorlar” şeklinde bildirdi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in de tebligat sırasında Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğu öğrenildi.

CHP’DE SULAR DURULMUYOR: GENEL MERKEZ VE OFİS ARASINDA TANSİYON HATTID

Özgür Özel yönetiminin bu karar sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, iki isim arasındaki iletişim kopukluğu da dikkat çekti. Muhabir, daha önce yaşanan telefon krizini hatırlatarak, “Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nun aramasına dönmediği ve ‘Dönsek ne konuşacağız’ dediği iddia edilmişti, ancak mahkemenin bu iptal kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde de nöbet tutan vekillerin olduğu biliniyor” ifadelerini kullandı. Kurultayın iptaliyle birlikte CHP’de hukuki ve siyasi krizin daha da derinleşmesi bekleniyor.

14:20

ÖZEL VEKİLLERİ GENEL MERKEZ'E ÇAĞIRDI

Özgür Özel'in CHP'li vekilleri Genel Merkez'e çağırdığı belirtildi.
14:04

BUTLAN KARARI CHP GENEL MERKEZİ'NE TEBLİĞ EDİLECEK

CHP'nin mahkeme sürecine dair yaptığı son hamleler sonuçsuz kaldı. 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 'mutlak butlan' kararının kaldırılmasına yönelik yaptığı itiraz başvurusunu reddetti. Mahkemenin bu kararı sonrası icra memurları, yargı hükmünü elden tebliğ etmek amacıyla CHP Genel Merkezi'ne doğru harekete geçti. Ancak genel merkez yetkililerinin bu tebligatı teslim almamak adına bir mücadele hazırlığı içinde olduğu bildirildi.

BUTLAN KARARI CHP GENEL MERKEZİ'NE TEBLİĞ EDİLECEK

ÖZGÜR ÖZEL: "BİR DİRENİŞ SERGİLEYECEĞİZ"

Genel Merkez binasında belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özgür Özel, "Bir direniş sergileyeceğiz" sözleriyle partinin kararlılığını ifade etti. Bu sözler, icra memurlarının gelişiyle birlikte yaşanacak olası bir krizin ilk işareti olarak değerlendirildi. CHP yönetiminin tebligatı almama yönündeki kesin tutumu, genel merkez önünde hareketli dakikaların yaşanmasına neden oluyor.

KILIÇDAROĞLU PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR

Parti içindeki trafik sadece tebligat kriziyle sınırlı değil. Özgür Özel’in tüm belediye başkanlarını genel merkeze çağırdığı ve görüşmelerin devam edeceği belirtildi. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Pazartesi günü Genel Merkez’e gelerek sürece dahil olacağı ifade ediliyor. CHP’de "mutlak butlan" kararı sonrası yaşanan bu hareketliliğin nasıl sonuçlanacağı ise Ankara kulislerinde yakından takip ediliyor.

 

13:44

CHP'NİN TEDBİR İTİRAZI REDDEDİLDİ!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultayı'na yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti.

 

12:37

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNDE

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada kurultayın mutlak butlan kapsamında iptal edilmesinin ardından Ankara Çankaya’daki çalışma ofisine geçti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇALIŞMA OFİSİNDE

Yoğun güvenlik önlemleri altında yeni adresine gelen Kılıçdaroğlu’nu bazı milletvekilleri ve destekçileri karşıladı.

11:24

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK ADIM

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 avukatını azletti. 
10:46

CHP YSK'YA BAŞVURDU

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin her iki kurultay hakkında da “mutlak butlan” kararı vermesinin ardından CHP harekete geçti. Parti yönetimi, kararın ardından Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruda bulundu.

CHP'DEN YSK'YA "MUTLAK BUTLAN" İTİRAZI!

Yaşanan gelişmeleri değerlendiren A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, "Özgür Özel'in süreci başından beri tüm hukuki yolların denenmesi yönünde yönettiğini ifade etti. Ağaoğlu, partinin bu başvuruları yapacağını zaten daha önce Özgür Özel tarafından dile getirdiğini, tedbir kararının kaldırılmasına yönelik Yargıtay ve YSK nezdinde gerekli adımların atıldığını belirterek, şu anda tüm hukuki yolların denendiği." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL KONGRESİ EMSAL TEŞKİL EDEBİLİR"

CHP’nin hukuki süreçteki stratejisinin geçmişte yaşanan bir olayla benzerlik taşıdığına dikkat çeken Ağaoğlu, partinin geçmişte İstanbul İl Kongresi sürecinde YSK’nın kongrelerin devamı yönündeki kararından cesaret aldığını belirtti. Ağaoğlu, CHP'nin "O zaman İstanbul İl Kongreleri ile ilgili lehimize bir karar çıkmıştı, şimdi yine benzer bir karar çıkabilir" umuduyla hareket ettiğini, ancak mevcut durumun teknik detaylarının çok daha farklı bir tablo sunduğunu sözleriyle aktardı.

"SORUMLULUKTAN KAÇIŞ MI, STRATEJİK BİR ADIM MI?"

Özgür Özel’in "bundan sonra yaşanacaklardan sorumlu değilim" çıkışını da yorumlayan Ağaoğlu, bu söylemin aslında olası olumsuzluklara karşı bir "meşruiyet zemini" hazırlama çabası olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, partinin "Biz üzerimize düşen hukuki adımları attık ama sonuç alamadık" mesajıyla, olası bir mağduriyet durumunda sorumluluğu hukuk sistemine ve yargı organlarına devretmeyi hedeflediğini ifade etti.

"YETKİ SADECE KILIÇDAROĞLU'NDA"

Başvuru sürecindeki bir kritik detaya da değinen Ağaoğlu, bu başvuruların kimin adına yapıldığı konusuna açıklık getirdi. Ağaoğlu, mevcut kurumsal yapıda Yargıtay’a başvuru yetkisinin kurumsal kimliği temsil eden isimlerde olduğunu, ancak teknik ve hukuki olarak bu başvuruyu yapabilecek tek ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, bu durumun partideki çift başlılık görüntüsünü daha da keskinleştirdiğini belirtti.

09:20

KILIÇDAROĞLU’NUN KONUTUNDA VEKİL NÖBETİ

Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde yaşanan hareketliliği aktaran A Haber muhabiri, "Akşam saatlerinde CHP’de Mutlak Butlan kararının çıkmasıyla birlikte oldukça hareketli zamanlar yaşandı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyen bazı CHP’li vekiller ve seçmenler desteklerini göstermek için buraya geldi" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Mahir Polat, Deniz Demir, Ahmet Akın, Hüseyin Yıldız ve Mustafa Adıgüzel gibi isimlerin konut önüne gelerek gövde gösterisi yapması, parti içindeki bölünmenin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN EVİ ÖNÜNDE KAOS VE BELİRSİZLİK

SOSYAL MEDYADAN "KAYYUM" MESAJI

Genel Merkez’de Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının yırtılıp yere atıldığı anlarda, Kılıçdaroğlu sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu. Tansiyonu düşürmeye çalıştığı gözlemlenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir, 2025 yılında partimi kayyuma bırakmayacağım, el birliğiyle toparlayacağız" sözleriyle mevcut yönetime sert bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’nun bu ifadeleri, koltuğu bırakmaya niyetli olmadığı ve partiyi mevcut yönetimin insafına terk etmeyeceği şeklinde yorumlandı.

ÖZGÜR ÖZEL İLE TELEFON KRİZİ

Parti içindeki kriz, telefon trafiğine de yansıdı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Özgür Özel’i arayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, beklenen telefonun cevapsız kaldığı ortaya çıktı. Özgür Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu beni aradı ancak telefonu cevaplamadım, açsam ne konuşacaktım?" diyerek Kılıçdaroğlu ile aradaki köprülerin tamamen atıldığını tescilledi.

GENEL MERKEZ’E GİTMEYECEK, OFİSİNE GEÇECEK

Ev önündeki son durumu ve güvenlik önlemlerini paylaşan muhabir, "Polis ekipleri giriş çıkışları denetimli bir şekilde sağlıyor, Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gitmeyeceği, evinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 5 kilometre mesafedeki ofisine geçeceği bilgisini aktarıyoruz" ifadelerini kullandı. CHP’deki bu liderlik savaşı ve "eski-yeni" kavgası devam ederken, Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki hamlesinin ne olacağı tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor.

09:10

BUTLAN KARARI SONRASI CHP'DE NELER OLUYOR?

Karar sonrası Ankara’da tansiyon yükselirken, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalık Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Yaşanan arbedeyi ve öfkeyi aktaran A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Kılıçdaroğlu’nun resminin bulunduğu yerden söküldüğü, çerçevesinin kırılarak resmin tekmelendiği görüntüler oluştu" ifadelerini kullandı. Gece boyu süren hareketlilikte, Kılıçdaroğlu aleyhine sloganlar yükselirken parti içindeki çatlak derinleşti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ZEHİR ZEMBEREK AÇIKLAMALAR

CHP’de değişim rüzgarları estiren Özgür Özel, 5 saat süren kritik MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek eski genel başkana ağır eleştirilerde bulundu. Özel, "Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyacı yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu’na kapıyı tamamen kapattı. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ancak geri dönmediğini belirten Özel, "Dönse de zaten ne konuşacağız" diyerek ipleri tamamen kopardığını dile getirdi.

BUTLAN KARARI SONRASI CHP'DE NELER OLUYOR?

YARGI YOLUNDA YENİ HAMLE VE "OTOBÜSLÜ" ÖNLEM

Parti içindeki bu kaos sürerken, hukuk mücadelesinde de kritik saatlere girildi. Özgür Özel, "Yargıtay’a ilk itirazlar yapıldı, bugün de YSK’ya başvurumuzu gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulunarak sürecin hızlanacağını belirtti. Öte yandan, genel merkez binası önünde alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Muhabir Gültekin, "Genel merkez önündeki otobüs sayısının ikiye çıkarıldığını ve giriş-çıkışları engelleyecek şekilde konumlandırıldığını" aktarırken, bu durumun Kılıçdaroğlu destekçilerinin gelme ihtimaline karşı bir önlem olarak yorumlandığını bildirdi.

SESSİZLİK HAKİM ANCAK FIRTINA KAPIDA

Sabahın erken saatlerinden itibaren genel merkezde derin bir sessizliğin hakim olduğunu belirten A Haber ekibi, içerdeki gergin bekleyişin sürdüğünü kaydetti. CHP’deki bu liderlik savaşı ve sokaktaki protestoların önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı ise merak konusu.

02:05

CHP'DE KILIÇDAROĞLU NÖBETİ

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla göreve getirilmesinin ardından, parti tabanında büyük kriz sürüyor. Özgür Özel'in açıklamalarının ardından CHP Genel Merkezi'nin 12. katında Kılıçdaroğlu'na karşı bazı milletvekilleri nöbet tutuyor. 
Ahaber
00:55

DİRENİŞ ÇAĞRISI SONRASI KALABALIK DAĞILDI

Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının ardından hareketlilik sürerken, A Haber canlı yayınında dikkat çeken görüntüler ekranlara geldi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş genel merkez önündeki tabloyu detaylarıyla anlattı. Yeşiltaş, “Konuşma bittikten sonra partililer genel merkezden ayrılmaya başladılar. İl örgütünün çağrısıyla gelen, özellikle gençlerin ağırlıkta olduğu bir partililer grubu vardı. Şu anda genel merkezden ayrılıyorlar” sözleriyle dikkat çeken çözülmeyi aktardı.

CHP GENEL MERKEZİNDE “DİRENİŞ” ÇAĞRISI SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ!

ÖZGÜR ÖZEL’DEN “GENEL MERKEZDE KALACAĞIM” MESAJI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kısa süre önce parti genel merkezinde bulunan ikinci kattaki basın toplantı odasında kameraların karşısına geçtiği ve burada “direniş” mesajı verdiği belirtildi.

İlter Yeşiltaş, “Özgür Özel az önce hem içerideki 2. kattaki basın toplantı odasında direniş çağrısı yapmıştı; genel merkezde, parti binasında olacağını, makamda olacağını ve genel merkezden ayrılmayacağını ifade etmişti” şeklinde konuştu.

Özel’in konuşmasının ardından makam katına geçtiği aktarılırken, kurmay ekibinin de yanında olduğu ifade edildi. Ancak yapılan sert açıklamalara rağmen bina önündeki kalabalığın önemli bölümünün alandan ayrılması siyasi kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

GENÇLER DAĞILDI, GENEL MERKEZDE SAKİNLİK HAKİM

Canlı yayına yansıyan görüntülerde CHP Genel Merkezi önündeki kalabalığın yavaş yavaş dağıldığı görüldü. Özellikle il ve ilçe örgütlerinden gelen partililerin araçlarla bölgeden ayrıldığı dikkat çekti.

Yeşiltaş, “Şu anda genel merkezin içinde kalan, genel merkezde olan partililer de var ama genel olarak tabloya baktığımızda partililer genel merkezden şu anda ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Etimesgut İlçe Başkanlığı’ndan gelen araçların da görüntülendiği aktarılırken, parti bayrakları ve flamalarıyla gelen grupların konuşma sonrası bölgeden ayrıldığı belirtildi.

“TOPLU NÖBET” PLANI GERÇEKÇİ BULUNMADI

CHP kulislerinde en çok konuşulan başlıklardan biri de “nöbet sistemi” oldu. Daha önce mutlak butlan sürecine ilişkin senaryolarda il ve ilçe örgütlerinin nöbetleşe şekilde genel merkezde bekleyeceği iddiaları gündeme gelmişti.

İlter Yeşiltaş, “Birkaç ay önce de yine mutlak butlanla ilgili süreç devam ederken olası mutlak butlan kararına karşı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde ilçe ve il örgütlerinden nöbetleşe bekleneceği yani nöbet tutulacağı ifade edilmişti” sözleriyle o planlamayı hatırlattı.

Yeşiltaş, her gün belirli sayıda partilinin nöbet tutabileceğine yönelik bir planlamanın mümkün olduğunu ancak bütün kalabalığın sürekli genel merkezde kalmasının gerçekçi olmadığını vurgulayarak, “Bu şekilde bir planlama olabilir ancak topyekun burada toplanan bütün kalabalık, herkes burada nöbette demek çok gerçekçi olmaz ki zaten görüntüler de bunu anlatıyor” ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN OTOBÜS DETAYI

Canlı yayında dikkat çeken bir başka detay ise CHP Genel Merkezi önüne gelen otobüs oldu. Yayında otobüsün daha önce kamuoyunda gündem olan araçlardan biri olduğuna işaret edildi.

Sunucu, “Bu otobüs bir yerlerden tanıdık geliyor bana ama Adnan Beker’in fotoğrafı var. Bu, tabii İYİ Parti tarafından... Evet, üzerine sürülen otobüs değil mi bu?” ifadelerini kullandı.

İlter Yeşiltaş ise söz konusu aracın seçim dönemlerinde kullanılan otobüs olduğunu belirterek, “Adnan Beker’in kullandığı bir otobüs. Seçim çalışmalarında ve daha sonrasında kullandığı bir otobüs, o genel merkeze geldi” dedi.

GÖZLER ŞİMDİ KILIÇDAROĞLU’NDA

CHP’de yaşanan tarihi kırılmanın ardından şimdi gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrilmiş durumda. Parti tabanında ve kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri, Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ne zaman geleceği ve Özgür Özel ile nasıl bir temas kurulacağı.

İlter Yeşiltaş, “Önümüzdeki günlerde yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi hareketli olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ne zaman genel merkeze gelecek, Özgür Özel ne zaman Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonuna dönüş yapacak ve o telefon görüşmesinde nasıl bir diyalog olacak ve CHP’nin geleceğine dair nasıl bir yol haritası ortaya konulacak, onu da önümüzdeki günlerde görmüş olacağız” sözleriyle CHP’deki kritik bekleyişi aktardı.

00:35

BAHÇELİ: CHP’DE ORTAK AKIL EGEMEN HALE GELMELİDİR

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayıyla ilgili aldığı kararın ardından açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir” dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ıncı Hukuk Dairesi CHP'nin 4-5 Kasım 2023 38'inci Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamasında, “Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş; karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

"HAKLILIĞIMIZ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

MHP lideri Devlet Bahçeli, “5 Mayıs 2026 tarihinde TBMM Grup Toplantımız sonrasında CHP’nin mutlak butlan davası hakkında görüşümüz gazeteciler tarafından sorulduğunda kendilerine ‘CHP, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz’ demiştim. Geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun hareket etmekle, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır. Bilindiği gibi 5 Kasım 2024 CHP büyük kurultayında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özer Cumhuriyet Halk Partisinde genel başkanlık için demokratik bir yarışa girdiler. O günkü şartlarda kongrede CHP delegelerinin iradesinin Sayın Özgür Özer’den yana olduğu seçim kurulu tarafından ilan edilmiş ve Sayın Özer CHP genel başkanı seçilmiştir” dedi.

"CHP FARKLI AMAÇLARLA KULLANILMAYA MÜSAİT HALE GETİRİLMEMELİ"

Bahçeli, “Kongrenin ardından ise delegeler üzerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kongrenin iptal edilmesi yönünde dava açılmıştır. Kongrenin yok sayılması talebiyle açılan dava 21 Mayıs günü neticelenmiş ve söz konusu büyük kongre iddia olunan usulsüzlüklerin subut bulduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. Mahkeme kararıyla, iddia olunduğu gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığı kabul edilmiş, mahkeme kararıyla tescil edilmiştir. Bu noktada ‘yargı kararını tanımıyoruz’ gibi çıkışlar boşunadır ve de gereksizdir. Direnmek yerine, Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumak herkes için esas olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesi ile hareket etmesi gerekmektedir. Etrafımızın ateş çemberi olduğu bir ahvalde aynı zamanda da Terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu iklimde toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek elzemdir. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır” açıklamasını yaptı.

"CHP’NİN GELECEĞİNDE UZLAŞILMASI EN HAYIRLI YOL OLACAKTIR"

Bahçeli, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu çerçevede CHP’de ortak akıl egemen hale gelmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu, kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Bu sonuç hem CHP’nin hem de ülkemizin yararına olacaktır. Aynı zamanda da bu tarihi sorumlulukla Sayın Kılıçdaroğlu hem CHP kurumsal kimliğinin hem de CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın gönlünde müstesna bir yer edinecektir. Türk siyasetinde kurumsallaşma toplumsal istikrarın, siyasî uzlaşmanın ve millî dayanışmanın en önemli parçasıdır. Etrafımızın ateş çemberiyle sarıldığı bu atmosferde siyasî kaosa sebebiyet verecek güç kavgaları, hizip çatışmaları, parçalanmalar, ufalanmalar hem siyasete hem de demokrasinin güçlenmesine sekte vuracaktır. CHP üzerinden bu yollara girişilmesi ise telafisi imkânsız yaralar açabilecektir. Geçmişte yaşanan bu tür olayların yarattığı travmalar Türk siyasî hafızasında saklıdır. Bu bağlamda, Sayın Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu karar, istikrar ve CHP’nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır. Karar sonrası Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar birlik çerçevesindedir. Ancak bunun CHP ortak iradesine dönüştürülmesi bu çabaları yapıcı kılacaktır. Temennimiz kalabalıklar oluşturarak karşılıklı meydan okumalar yerine her iki genel başkanın bir araya gelerek kanunların, parti tüzüğünün ve mahkeme kararının verdiği imkan çerçevesinde gerekli fedakarlıkları göstermek suretiyle CHP menfaatlerini esas alan ortak bir yol bulmalarıdır. Bunu da geciktirmeden, toplumsal veya parti içi bir karışıklığa yol açmadan yapmalarıdır. Unutulmamalı ki, CHP’nin kurumsal kimliğine, mirasına ve tabanına karşı ihanet noktasına evrilebilecek bir tavır CHP’ye hizmet etmiş insanlar için ağır bir yük olacaktır. Bu aşamada tek yol uzlaşmak; uzlaşmanın temel unsuru da tahriklerden kaçınmak, feragat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmektir. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla, kurallar ve kurumlar çerçevesinde, sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP’nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır.”

23:44

ÖZEL: KILIÇDAROĞLU'NA DÖNMEDİM

CHP'de mutlak butlan sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı. 

“KONFORLU GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNU REDDEDİYORUM"

Karara tepki gösteren Özel, süreci Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını belirterek, “Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” dedi. Özel, açıklamasında CHP’nin önceki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, partinin halkla bağında kopuş yaşandığını söyledi.

Özel, “Seçimlerin kaybının en büyük sorumlusu CHP idi. O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Konforlu genel başkanlık koltuğunu reddediyorum. O koltukta icazetle kimse oturmamalı” ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ YAPILDI YSK'YA BAŞVURULACAK"

Mutlak butlan kararına karşı hukuki süreci işleteceklerini vurgulayan Özel, ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını, yarın da Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklarını açıkladı.

Özel, “İlk itirazımızı Yargıtay’a süresi içerisinde yaptık. Yarın Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapacağız. Bu karara karşı sonuna kadar direneceğiz” diye konuştu.

Özel, yaptığı değerlendirmelerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arandığını ancak kendisine dönüş yapmadığını belirterek, " Aradı dönmedim, ne konuşacağım?" dedi.  

22:38

MANSUR YAVAŞ'TAN "KONGRE" AÇIKLAMASI

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mahkemenin CHP kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan kararının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yargı kararlarının hukuk devleti ilkesinin gereği olarak yok sayılamayacağını ifade eden Yavaş, devam eden yargı süreçlerine dikkat çekti. Ceza davalarının henüz sonuçlanmadığını hatırlatan Yavaş, kesin hüküm oluşmadan ortaya çıkan değerlendirmelerin hukuki tartışmaları beraberinde getirebileceğini belirtti.

Anayasa'nın seçimlerin yönetimi ve denetimine ilişkin hükümlerine işaret eden Yavaş, seçim süreçlerine dair yetkinin ilgili kurumlar tarafından kullanılması gerektiğini vurguladı.

Yaşanan gelişmelerin parti içinde yeni ayrışmalara neden olmaması gerektiğini dile getiren Yavaş, sağduyu çağrısında bulundu. Sürecin polemiklerle değil, demokratik yöntemlerle yönetilmesi gerektiğini ifade eden Yavaş, CHP'nin kendi iradesiyle kısa süre içerisinde kongre kararı almasının ve tartışmaları demokratik zeminde çözmesinin en doğru yol olacağını söyledi.

Parti içinde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması gerektiğini belirten Yavaş, tüm tarafların ortak akıl ve demokratik teamüller çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini kaydetti.