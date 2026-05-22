Antalya Başsavcılığı’ndan yalanlama: Böcek’in tutukluluğu sürüyor

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Muhittin Böcek’e ev hapsi verilerek tahliye edildi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtilirken, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.