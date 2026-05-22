Antalya Başsavcılığı’ndan yalanlama: Böcek’in tutukluluğu sürüyor
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında yer alan “Muhittin Böcek’e ev hapsi verilerek tahliye edildi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık tarafından yapılan duyuruda, tutuklu bulunan Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devam ettiği belirtilirken, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı ifade edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan tahliye iddialarıyla ilgili bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.
"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"
Başsavcılık açıklamasında, söz konusu haberlerin doğru olmadığı vurgulanarak, "Basın yayın organlarında çıkan bu haberler gerçeği yansıtmamakta olup, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir" denildi.
"YASAL İŞLEM YAPILACAK"
Açıklamanın devamında ise kamuoyunun gerçeğe aykırı haberlere itibar etmemesi istenirken, yanlış bilgi yayanlarla ilgili hukuki süreç işletileceği belirtildi.
Başsavcılık, "Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
5 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI
Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu Muhittin Böcek'in de aralarında bulunduğu 41 sanığın, "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan yargılanmasına devam ediliyor.