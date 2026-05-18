Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu! Faili meçhul cinayet 10 yıl sonra aydınlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki çiftinin hayatını kaybettiği ve faili meçhul kalan cinayetin 10 yıl sonra aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, aile içinden kişilerin cinayeti işlediğinin belirlendiğini ve gerçek failin tutuklandığını duyurdu.
KATİL TUTUKLANDI!
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı." açıklamasını yaptı.
"NE KADAR ZAMAN GEÇERSE GEÇSİN DEVAM EDECEĞİZ"
Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiğinin tespit edildiğini ve şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıklarının ortaya çıkartıldığını belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı. Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır" diye konuştu.
KAN DONDURAN ÇİFTE CİNAYET BÖYLE ÇÖZÜLDÜ
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016 yılında işlenen Fatma ve İbrahim Tiryaki cinayeti, 10 yıl sonra yeniden açılan soruşturmayla çözüldü.
Olayın ardından yürütülen ilk soruşturmada torun Erdoğan Teryaki hakkında dava açılmış, montunda atış artığı bulunması nedeniyle yargılanan sanık 2022 yılında delil yetersizliğinden beraat etmişti.
Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul cinayetlerin yeniden incelenmesine yönelik talimatı sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı.
SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Yeniden yürütülen soruşturmada jandarma ve savcılık ekipleri kapsamlı teknik takip, tanık ifadeleri ve kriminal incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetin aile içinden kişiler tarafından işlendiği değerlendirildi.
Soruşturmada, maktullerin torunu Özkan Teryaki ile annesi Nimet Teryaki'nin olayın merkezinde olduğu, ilk soruşturmada dikkatleri farklı kişilere yönlendirerek dosyanın seyrini değiştirmeye çalıştıkları tespit edildi. Özkan Teryaki'nin olay sonrası aşırı tedirgin davranışlar sergilediği, alkol aldıktan sonra ağladığı ve ailece eve güvenlik kameraları kurdukları da soruşturma dosyasına girdi.