CHP’de rüşvet iddiası! Ağbaba’dan Emre Caner itirafı: “Gönüllü danışmanlık” yaptı

CHP’de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gökhan Böcek’in ifadesinde Emre Caner’i teşhis ettiği belirtilirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Caner’in 2016-2018 yılları arasında yanında “gönüllü danışmanlık” yaptığını açıkladı.

CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin gündeme gelen 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in verdiği ifadede Emre Caner'i teşhis ettiği belirtildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

VELİ AĞBABA'DAN EMRE CANER AÇIKLAMASI: İFADE DETAYI ORTAYA ÇIKTI

GÖKHAN BÖCEK'İN İFADESİNDE EMRE CANER DETAYI

SABAH'ın ulaştığı belirtilen ifadeye göre Gökhan Böcek, daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Böcek'in ifadesinde şu sözlerin yer aldığı aktarıldı:

"Avukatımın telefonu üzerinde bana gösterilen 'Emre Caner' isimli X (Twitter) hesabı üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır."

Böcek'in ifadesinde ayrıca şu değerlendirme yer aldı:

"Aradan geçen 2.5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim."

Haberde, Gökhan Böcek'in Emre Caner'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ve bazı isimlerle yer aldığı kareleri de teşhis ettiği bilgisi paylaşıldı.

EMRE CANER GÖZALTINA ALINDI

İddiaların ardından Emre Caner'in Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldüğü belirtildi. Haberde, Caner'in daha önce CHP'de çeşitli görevlerde bulunduğu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in danışmanlığını yaptığı ve Mayıs 2024'te Çankaya Belde A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı ve ifade süreçlerinin sürdüğü bildirildi.

VELİ AĞBABA'DAN DANIŞMANLIK AÇIKLAMASI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Emre Caner ile herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığını belirtti. Ağbaba, Caner'in geçmişte yanında görev aldığını ifade etti.

Ağbaba açıklamasında, Emre Caner'in partinin gençlik kollarında yöneticilik yaptığını ve 2016-2018 yılları arasında kendisine "gönüllü danışmanlık" yaptığını söyledi.

Haberde ayrıca, Ağbaba'nın Gökhan Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiğinin daha önce gündeme geldiği bilgisi de yer aldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

CHP'deki adaylık sürecine ilişkin ortaya atılan 1 milyon euroluk iddialarla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Dosyaya ilişkin yeni ifade ve belgelerin soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Yetkili makamların süreçle ilgili resmi açıklamalarının takip edildiği kaydedildi.

HABER ÖZETİ

  • Kim: Veli Ağbaba, Gökhan Böcek, Emre Caner
  • Ne: 1 milyon euro iddiasına ilişkin ifade ve açıklamalar gündeme geldi
  • Ne zaman: 15 Mayıs gecesi verilen ifade sonrası
  • Nerede: CHP Genel Merkezi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında
  • Kaynak: SABAH'ın ulaştığı ifade ve kamuoyuna yapılan açıklamalar
  • Doğrulama durumu: Resmi soruşturma süreci devam ediyor

SIKÇA SORULAN SORULAR
CHP'de gündeme gelen 1 milyon euro iddiası nedir?

İddia, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecinde CHP içinde 1 milyon euro talep edildiği yönündeki açıklamalara dayanıyor. Soruşturma kapsamında bazı ifade ve belge iddiaları kamuoyuna yansıdı.

Gökhan Böcek ifadesinde kimi işaret etti?

Haberde yer alan ifadeye göre Gökhan Böcek, parayı teslim ettiğini öne sürdüğü kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Böcek'in bu teşhisi avukatıyla birlikte yaptığı inceleme sonrası verdiği aktarıldı.

Emre Caner hakkında hangi işlem yapıldı?

İddiaların ardından Emre Caner'in Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldüğü belirtildi. Soruşturma sürecinin sürdüğü ifade edildi.

Veli Ağbaba Emre Caner hakkında ne dedi?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Emre Caner ile akrabalık bağının olmadığını açıkladı. Ağbaba ayrıca Caner'in 2016-2018 yılları arasında yanında "gönüllü danışmanlık" yaptığını söyledi.

Soruşturma sürecinde resmi açıklama yapıldı mı?

Haberde soruşturmaya ilişkin savcılık makamlarından kapsamlı resmi açıklama yer almadı. Sürecin adli makamlar tarafından sürdürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

