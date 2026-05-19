İddiaların ardından Emre Caner'in Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürüldüğü belirtildi. Haberde, Caner'in daha önce CHP'de çeşitli görevlerde bulunduğu, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in danışmanlığını yaptığı ve Mayıs 2024'te Çankaya Belde A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine atandığı ifade edildi.

VELİ AĞBABA'DAN DANIŞMANLIK AÇIKLAMASI

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada Emre Caner ile herhangi bir akrabalık bağının bulunmadığını belirtti. Ağbaba, Caner'in geçmişte yanında görev aldığını ifade etti.

Ağbaba açıklamasında, Emre Caner'in partinin gençlik kollarında yöneticilik yaptığını ve 2016-2018 yılları arasında kendisine "gönüllü danışmanlık" yaptığını söyledi.

Haberde ayrıca, Ağbaba'nın Gökhan Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiğinin daha önce gündeme geldiği bilgisi de yer aldı.