CHP’de rüşvet iddiası! Ağbaba’dan Emre Caner itirafı: “Gönüllü danışmanlık” yaptı
CHP’de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı. Gökhan Böcek’in ifadesinde Emre Caner’i teşhis ettiği belirtilirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Caner’in 2016-2018 yılları arasında yanında “gönüllü danışmanlık” yaptığını açıkladı.
CHP'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin gündeme gelen 1 milyon euroluk rüşvet iddiasında yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in verdiği ifadede Emre Caner'i teşhis ettiği belirtildi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
GÖKHAN BÖCEK'İN İFADESİNDE EMRE CANER DETAYI
SABAH'ın ulaştığı belirtilen ifadeye göre Gökhan Böcek, daha önce tarif ettiği kişinin Emre Caner olduğunu söyledi. Böcek'in ifadesinde şu sözlerin yer aldığı aktarıldı:
"Avukatımın telefonu üzerinde bana gösterilen 'Emre Caner' isimli X (Twitter) hesabı üzerinde profil fotoğrafı mevcut bulunan ve isminin Emre Caner olduğunu şu an öğrendiğim kişi, daha önce alınan savunmalarımda ifade ettiğim üzere Veli Ağbaba'ya iletilmek üzere 1 milyon euro parayı kendisine bizzat teslim ettiğim şahıstır."
Böcek'in ifadesinde ayrıca şu değerlendirme yer aldı:
"Aradan geçen 2.5 yıllık süre göz önüne alındığında fiziksel özelliklerinde kısmen değişiklik olmuş olabilir ancak parayı teslim ettiğim şahsın bu şahıs olduğu konusunda büyük oranda eminim."
Haberde, Gökhan Böcek'in Emre Caner'in sosyal medya hesabındaki fotoğrafları ve bazı isimlerle yer aldığı kareleri de teşhis ettiği bilgisi paylaşıldı.