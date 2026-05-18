İstanbul Beşiktaş’taki Çırağan Caddesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sıkışan 4 kişiyi araçlardan çıkardı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ? Seyir halindeki 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı araç, Çırağan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar oluştu. Kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı; teyit gereklidir.