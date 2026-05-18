Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Çırağan Caddesi’ndeki kazada 9 kişi yaralandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İstanbul Beşiktaş’taki Çırağan Caddesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sıkışan 4 kişiyi araçlardan çıkardı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Beşiktaş kaza haberine göre, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi. İlk bilgilere göre iki araç kafa kafaya çarpıştı.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Seyir halindeki 34 GPP 245 plakalı otomobil ile 34 CAH 206 plakalı araç, Çırağan Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ağır hasar oluştu. Kazanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı; teyit gereklidir.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan 4 kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

YARALILARIN DURUMU

Kazada yaralanan toplam 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi ve detaylı açıklama yapılmadı; teyit gereklidir.

TRAFİK DURUMU

Kaza nedeniyle Çırağan Caddesi bir süre her iki yönden trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik yeniden normale döndü.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Olay yeri çalışmaları ve teknik değerlendirmelerin ardından kazanın nedeni netlik kazanacak.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Beşiktaş'taki kazada kaç kişi yaralandı?
Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

Kaza nerede meydana geldi?
Kaza, İstanbul Beşiktaş'ta Yıldız Mahallesi sınırlarında bulunan Çırağan Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Yol ne kadar süre kapalı kaldı?
Kaza sonrası cadde geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kazanın nedeni belli mi?
Kazanın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmadı. Polis ekiplerinin incelemesi sürüyor; teyit gereklidir.

