Susurluk’ta feci kaza! Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 25 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde feci bir kaza yaşandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nda seyir halideki yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan 25 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

SUSURLUK'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kaza, saat 05.47 sıralarında Susurluk Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul'dan İzmir yönüne seyir halinde bulunan A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü otoyolun sağ tarafındaki refüje çarptıktan sonra devrilerek sürüklendi.

(Foto: İHA)

25 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Susurluk Grup Amirliği ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.

Otobüste bulunan 40 yolcudan 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Foto: İHA)

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yolun sol şeritten tek şerit halinde ulaşıma açık olduğu ve trafik akışında olumsuz bir durum bulunmadığı öğrenildi.

