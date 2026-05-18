Sahte diploma davasında İmamoğlu'na bir ret daha! İstinaf başvurusu kabul edilmedi

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada yargıdan bir kez daha ret kararı çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, İmamoğlu’nun istinaf başvurusunu reddetti.