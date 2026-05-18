Sahte diploma davasında İmamoğlu'na bir ret daha! İstinaf başvurusu kabul edilmedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada yargıdan bir kez daha ret kararı çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, İmamoğlu’nun istinaf başvurusunu reddetti.

İMAMOĞLU'NA ÇİFTE RET!

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yaptığı başvuru, 23 Ocak 2026 tarihinde reddedilmişti. Bunun üzerine dosyayı istinafa taşıyan İmamoğlu cephesi, ikinci aşamada da istediği sonucu alamadı.

Mahkemenin kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesine dikkat çekildi. Kararda, ilk derece mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu belirtilerek istinaf talebinin reddine hükmedildi.

Gerekçede ayrıca, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın hukuki açıdan yerinde olduğu ifade edildi.

Öte yandan İmamoğlu'nun avukatlarının, karara karşı 30 gün içinde Danıştay'a temyiz başvurusu yapabileceği öğrenildi.

