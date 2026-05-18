Faruk Acar: "İsrail devlet maskesi takmış haydutluk şebekesi"
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail işgal güçlerinin saldırısına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahalesi; işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır" dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Faruk Acar, "Barış planını bizzat çiğneyen, yükümlülüklerini sabote ederek sahadaki süreci baltalayan taraf İsrail'in kendisidir. İnsani çabaları ve kurumlarımızı hedef alan mesnetsiz açıklamalarınız suçlarınızı örtemez. Sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır!" dedi.
Faruk Acar, "Gazze'ye ulaşmaya çalışan vicdan konvoylarını tehdit ederek hakikati susturamazsınız. Sivilleri ve yardım girişimlerini hedef alan bu pervasız saldırganlığın hesabını er ya da geç vereceksiniz" diye konuştu.