Faruk Acar: "İsrail devlet maskesi takmış haydutluk şebekesi"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail işgal güçlerinin saldırısına sert tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Devlet maskesi takmış bir haydutluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya gösteren İsrail’in, Küresel Sumud Filosu’na yönelik hukuksuz müdahalesi; işgalci zihniyetin çaresiz ve alçakça bir çırpınışıdır" dedi.