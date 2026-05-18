İBB'ye yeni yolsuzluk operasyon! 57 şüpheli gözaltında
İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişiler tarafından organize edildiğini tespit etti. Detaylı incelemeler yapıldı.
İhale süreçlerinde mevzuatlara aykırı şekilde bir takım işlemlerin gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyetler kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma" suçunun işlendiği tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova İlleri'nde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Altı ildeki baskınlarda toplam i 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER
1. Ahmet Sırtlı — İhale ve Sözleşmeler Şefi / Başkan
2. Aydın Soydaş — 1. Operasyon Yönetim Şefi
3. Aytaç İnal — İnsan Kaynakları Şefi
4. Bozan Aslan — Trafik Operasyon Yönetim Şefi / Üye
5. Büşra Emen — Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı
6. Ekrem Aslan — 2. Operasyon Yönetim Müdürü V. / Uzman Üye
7. Erhan Çamkıranoğlu — Boğaziçi Tesis Çalışanı
8. Ethem Pişkin — Genel Müdür
9. Eyüp Öztürk — Muhasebe Müdürü / Mali Üye
10. Gökhan Parlak — 1. Operasyon Yönetim Müdürü / Uzman Üye
11. Hamdi Sağlam — Operasyon Yönetim Müdürü
12. Hüsnem Gökhan Büyükdağ — Satınalma Personeli
13. İsmail Koçan — Vira Matbaacılık Firması Yetkilisi
14. Kübra Silik — İhale ve Satınalma Uzmanı
15. Mansur Güneş — Yönetim Kurulu Başkan V.
16. Mehmet Alkanalka — Yönetim Kurulu Başkan V.
17. Metin Çelik — Boğaziçi Tesiste Uzman
18. Mustafa Özay — 3. Operasyon Yönetim Şefi
19. Nihat Güven — İnsan Kaynakları Müdürü
20. Nurullah Yetiştiren — Boğaziçi Tesiste Destek Personeli
21. Oğuzhan Şaştım — Boğaziçi Tesiste Şef
22. Onur Öz — Finans Şefi
23. Ömer Yazıcı — Kuveyt Bankasında Yönetmen
24. Rıfat Çimen — Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü
25. Salih Kuzu — Boğaziçi Tesiste Şef
26. Selim Çolak — Eylül Group Çalışanı
27. Sema Akça Oflas — Genel Müdür
28. Sercan Öztürk — Şehir Tuvaletleri Operasyon Yönetim Şefi / Uzman Üye
29. Sinan Bilgin — Destek Hizmetleri Müdürü
30. Tolga Volkan Aslan — Yönetim Kurulu Başkan V.
31. Ufuk Zereden — İnsan Kaynakları Müdür V. / Üye
32. Yasin İpek — Genel Müdür Yrd. V.
33. Yavuz Şaştım — Isparta'da Uzman
34. Zeliha Sırtlı — ADL Seyahat Firması Genel Sekreteri
35. Zeynel Duman — Satınalma Müdürü
36. Coşkun Ekşi — Art Event Firması Yetkilisi
37. Çiğdem Ağaoğlu — Ağaoğlu Danışmanlık Firması Yetkilisi
38. Elif Köleoğulları — Boğaziçi Tesis Yönetimde Uzman
39. Emin Ayaz — GEPA Firması Yetkilisi
40. Erhan Samancı — TESA Firması Yetkilisi
41. Ferit Balyen — Atlantik Firması Yetkilisi
42. Halil İbrahim Büyükparmaksız — Pratik Firması Yetkilisi
43. Hasan Zeki Amasyalı — GEPA Firması Yetkilisi
44. Hayrettin Bakır — Eylül Group Firması Yetkilisi
45. Hilal Koçan — EST Firması Yetkilisi
46. İsmail Takak — İSA Araç Kiralama Firması Yetkilisi
47. Kasım Er — İmparator Oto Firması Yetkilisi
48. Kurtuluş Acar — İlktem Firması Yetkilisi
49. Mehmet Mişe — 2M Ticaret Firması Yetkilisi
50. Meryem Manisa — Kırkbeş Turizm Firması Yetkilisi
51. Mesut Türkeri — MTS
52. Muammer Yamak — BAYA Firması Yetkilisi
53. Sabri Bakır — Yapiken Firması Yetkilisi
54. Safa Bülent Kalkavan — Cleankal Firması Yetkilisi
55. Yiğit Avcı — Cleankal Firması Yetkilisi
56. Yusuf Dalkılıç — Pestem Firması Yetkilisi
57. Zafer Kuruoğlu — Canel Firması Yetkilisi
İBB İŞTİRAKİNE DEV OPERASYON: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ŞÜPHESİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki kritik gelişmeleri canlı yayında aktardı.
İBB İŞTİRAKİNDE YOLSUZLUK ÇARKINA DARBE
Günün bir diğer önemli gelişmesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen yeni dalga operasyon oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. mercek altına alındı. Ahmet Nazif Vural, "Şirket içerisinde çeşitli ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespit edildi" diyerek operasyonun gerekçesini açıkladı.
6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 57 GÖZALTI
Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine düğmeye basan emniyet güçleri, İstanbul merkezli olmak üzere 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 58 şüpheliden 57'sinin yakalandığını belirten Vural, operasyonun kapsamına dair, "İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi" bilgisini paylaştı. İBB iştirakindeki ihale yolsuzluklarına ilişkin soruşturmanın derinleşerek devam etmesi bekleniyor.