İBB'deki usulsüz ihaleler mercek altında! Daire başkanı ve şube müdürleri dahil 11 şüpheliye tutuklama talebi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden Z.D, E.K, H.Ç, E.K, İ.Y, M.S.K, A.T, M.E, M.Ç, İ.S.K. ve N.B. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden İ.K. ise sağlık sorunları gerekçesiyle "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde; İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlenmişti.

Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul, Kırıklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, hakkında gözaltı kararı bulunan 13 şüpheliden 12'si yakalanmıştı. Yapılan incelemelerde 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLERİN UNVANLARI BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen isimlerin; Daire Başkanı A.T, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü M.E, Elektronik Sistemler Müdürü H.Ç, tekniker E.K. olduğu öğrenildi.

Ayrıca teknik şartnameyi hazırlayan isimler E.K, İ.Y, M.S.K. ve N.B. ile mühendis M.Ç, bir şirketin ortağı Z.D. ve bir inşaat firmasının yetkilileri İ.K. ile İ.S.K.'nin de şüpheliler arasında yer aldığı bildirildi. Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.