Çorlu’da iki kahraman polisimiz için son görev
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan hain saldırıda, iki kahraman polis memurumuz görevleri başında şehit edildi. Silahlı kavga ihbarına giden sivil ekiplere pusu kuran saldırgan, gerçekleştirdiği kan donduran eylemin ardından kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin sıcak takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Bugün saat 12:00’de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde kahramanlarımız için resmi bir cenaze töreni gerçekleştirilecek." dedi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu, şüpheli ise etkisiz hale getirildi.
DEHŞETİN MERKEZİ: ALTI KATLI PASAJDA HAİN PUSU
Olayın yaşandığı pasajın önünden bildiren Kübra Kılıç Tepeci, "Dün saat 13:30 sıralarında Çorlu'nun merkezinde bulunan bu altı katlı pasajın üçüncü katında adeta bir can pazarı yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil polis ekiplerimiz, bölgeden gelen bir silahlı kavga ihbarı üzerine saniyeler içinde bu noktaya ulaştılar" ifadelerini kullandı. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte saldırganın karanlık yüzünü gösterdiğini belirten Tepeci, "Polis ekiplerimiz pasajın üçüncü katına çıktığı anda, içeride bekleyen şüpheli şahıs tarafından pusuya düşürüldüler. İlk temas anında büyük bir arbede ve ardından silah sesleri yükseldi" şeklinde konuştu.
Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair kan donduran teknik detayları paylaşan Kübra Kılıç Tepeci, "Katil zanlısının binaya giren polis ekiplerine önce bıçakla saldırdığı bilgisine ulaştık. Saldırgan, ilk hamlesinde bir polis memurumuzu bıçakla yaraladıktan sonra, kahraman polisimizin silahını gasp ederek her iki memurumuza da kurşun yağdırdı. Bu kalleş saldırı neticesinde polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, aldıkları ağır yaralarla ne yazık ki olay yerinde şehadet mertebesine eriştiler" sözleriyle dehşet anlarını aktardı.
KISKVRAK YAKALANDI
Saldırının ardından bölgede tam bir insan avı başlatıldığını vurgulayan Tepeci, "Saldırgan, gerçekleştirdiği katliamın ardından elinde hem cinayette kullandığı bıçakla hem de gasp ettiği polis silahıyla binadan çıkarak kaçmaya başladı. Etrafa rastgele ateş açarak ilerleyen ve çevrede büyük bir korku yaratan saldırgan, güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Ancak emniyet güçlerimizin hızlı refleksi sayesinde, çok uzaklaşamadan arka sokaklarda girilen sıcak temas ve ufak çaplı bir çatışmanın ardından etkisiz hale getirilerek yakalandı" ifadelerini kullandı.
BABA OCAKLARINA ATEŞ DÜŞTÜ: ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ
Şehitlerimizin kimlikleri ve geride bıraktıkları acı hikayelere değinen Kübra Kılıç Tepeci, "Şehit polis memurumuz Erkan Tütüncüler'in Samsun'un Bafra ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Evli ve bir çocuk babası olan şehidimizin ailesine acı haber ulaştırıldı ve kahramanımızın evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Diğer şehidimiz Emrah Koç'un da Tekirdağ Çorlu'da görev yaparken kendi memleketinde şehit düşmesi yürekleri bir kez daha dağladı. Her iki ailemiz de aldıkları bu acı haberle yasa boğuldu" şeklinde konuştu.
ŞEHİTLERİMİZE SON GÖREV
Bugün Çorlu'da şehitler için büyük bir tören düzenleneceğini belirten Tepeci, "Bugün saat 12:00'de Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kahramanlarımız için resmi bir cenaze töreni gerçekleştirilecek. Şehrin her yerinde, esnafın camlarında ve balkonlarda Türk bayrakları asılı. Çorlu halkı şehitlerine sahip çıkıyor ve bu hain saldırıya karşı tek yürek olmuş durumda" dedi.