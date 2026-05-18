Çorlu’da iki kahraman polisimiz için son görev

DEHŞETİN MERKEZİ: ALTI KATLI PASAJDA HAİN PUSU

Olayın yaşandığı pasajın önünden bildiren Kübra Kılıç Tepeci, "Dün saat 13:30 sıralarında Çorlu'nun merkezinde bulunan bu altı katlı pasajın üçüncü katında adeta bir can pazarı yaşandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan sivil polis ekiplerimiz, bölgeden gelen bir silahlı kavga ihbarı üzerine saniyeler içinde bu noktaya ulaştılar" ifadelerini kullandı. Ekiplerin binaya girmesiyle birlikte saldırganın karanlık yüzünü gösterdiğini belirten Tepeci, "Polis ekiplerimiz pasajın üçüncü katına çıktığı anda, içeride bekleyen şüpheli şahıs tarafından pusuya düşürüldüler. İlk temas anında büyük bir arbede ve ardından silah sesleri yükseldi" şeklinde konuştu.



Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair kan donduran teknik detayları paylaşan Kübra Kılıç Tepeci, "Katil zanlısının binaya giren polis ekiplerine önce bıçakla saldırdığı bilgisine ulaştık. Saldırgan, ilk hamlesinde bir polis memurumuzu bıçakla yaraladıktan sonra, kahraman polisimizin silahını gasp ederek her iki memurumuza da kurşun yağdırdı. Bu kalleş saldırı neticesinde polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, aldıkları ağır yaralarla ne yazık ki olay yerinde şehadet mertebesine eriştiler" sözleriyle dehşet anlarını aktardı.



KISKVRAK YAKALANDI

Saldırının ardından bölgede tam bir insan avı başlatıldığını vurgulayan Tepeci, "Saldırgan, gerçekleştirdiği katliamın ardından elinde hem cinayette kullandığı bıçakla hem de gasp ettiği polis silahıyla binadan çıkarak kaçmaya başladı. Etrafa rastgele ateş açarak ilerleyen ve çevrede büyük bir korku yaratan saldırgan, güvenlik kameraları tarafından da anbean kaydedildi. Ancak emniyet güçlerimizin hızlı refleksi sayesinde, çok uzaklaşamadan arka sokaklarda girilen sıcak temas ve ufak çaplı bir çatışmanın ardından etkisiz hale getirilerek yakalandı" ifadelerini kullandı.