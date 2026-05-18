Bakan Fidan'dan İran diplomasisi! Katar, Ürdün ve ABD ile peş peşe görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran savaşına yönelik diplomasi trafiğini sürdürürken bu kapsamda; Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'li müzakereciler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Tahran-Washington arasındaki müzakere süreci ele alındı.