Bakan Fidan'dan İstanbul'da barış diplomasisi

ATEŞ HATTINDA TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ROLÜ Bölgedeki çatışma iklimi tüm dünyayı endişelendirirken, Türkiye'nin dengeleyici gücü İstanbul'daki görüşmelerde bir kez daha tescillendi. Ahmet Nazif Vural, "Bu savaş ortamında Türkiye'nin rolü her zaman ön plandaydı" şeklinde konuşarak Ankara'nın kriz yönetimindeki vazgeçilmez yerini vurguladı. ABD'li temsilci Whitaker ile yapılan görüşmenin merkezinde, sadece askeri hareketlilik değil, aynı zamanda çözüm odaklı müzakere yolları da yer aldı. Orta Doğu'daki bu zorlu süreçte Türkiye'nin hem bir NATO müttefiki hem de bölgesel bir aktör olarak sunduğu perspektif, İstanbul'daki görüşmelerin en hayati teknik detayını oluşturdu.

A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İstanbul'da oldukça önemli kabullere imza attı" ifadeleriyle sürecin ciddiyetini ortaya koydu. Fidan'ın ilk durağında, müttefik ilişkilerinin en kritik halkalarından biri yer aldı. Ahmet Nazif Vural, "Bu kabullerden ilki Amerika Birleşik Devletleri NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker oldu. Whitaker'la olan görüşmesinde takdir edersiniz ki Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail üçgeninde devam eden savaş ve bu savaşın devamında son zamanlarda oluşmuş olan çeşitli müzakere ortamlarıyla alakalı ilişkiler konuşuldu" sözleriyle masadaki hararetli başlıkları aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bagheri'yi İstanbul'da kabul etti. (Foto: AA)



İRAN İLE İKİNCİ KRİTİK GÖRÜŞME: GERİLİM HATTINDA MEKİK DİPLOMASİSİ

Fidan'ın diplomasi mesaisi ABD ile sınırlı kalmadı; hemen ardından bölgenin bir diğer kilit aktörüyle bir araya gelindi. Ahmet Nazif Vural, "Hakan Fidan'ın bir diğer kabulü ise yine İran'la ilgili İran Milli Güvenlik Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri oldu" bilgisini paylaştı. Vural, her iki isimle yapılan temasların ortak noktasını, "Her iki isimle de özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki süregelen savaş ve ardından planlanan çeşitli müzakereler üzerine görüşmeler yapıldığı tahmin ediliyor," sözleriyle özetledi.



BARIŞ İÇİN TARİHİ TANIKLIK: TÜRKİYE ADIM ATMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekse Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın krizin başından bu yana sergilediği dik duruş, İstanbul'daki kabullerin temel motivasyonunu oluşturdu. Ahmet Nazif Vural, "Türkiye'nin bu savaş üçgeninde, Orta Doğu'daki bu savaş ikliminde her zaman barıştan yana olduklarının altını çizmişti ve Türkiye'nin barışın korunması için adım atmaktan çekinmeyeceğinin altı çizilmişti" ifadelerini kullandı. Bu kararlı tutum, Türkiye'yi ateş hattındaki taraflar arasında güvenilir bir liman haline getirdi. Vural ayrıca, "Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşı başladığı andan bu yana çok ciddi kritik görüşmelere imza attı ve o görüşmelerin son ikisi bugün İstanbul'da gerçekleşti" diyerek Türkiye'nin diplomasi maratonundaki istikrarına dikkat çekti.



GELECEK HAFTALAR İÇİN YENİ BİR KAPI ARALANDI

Her ne kadar görüşmelerin ardından henüz resmi bir yazılı açıklama yapılmamış olsa da, sahadaki hareketlilik bu görüşmelerin meyvelerinin yakın zamanda toplanacağını işaret ediyor. Ahmet Nazif Vural, "Hakan Fidan'dan şu an için bir açıklama yok ancak bu görüşmelerin yine ileriki günlerde ve haftalar içerisinde çeşitli farklı görüşmelere de kapı aralayacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.