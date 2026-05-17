İstanbul'da korkutan yangın! İnşaatın dış cephesine sıçradı

İstanbul Arnavutköy'de şantiyede başlayan yangın inşaatın dış cephesine sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde bulunan bir şantiyede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle inşaat malzemelerinin yanmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek dış cepheye sıçradı.

Yangını gören inşaat çalışanları ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle inşaatta hasar meydana geldi. Yangoının inşaatın dış cephesine sıçradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.