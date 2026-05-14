Üsküdar'da 3 araçta yangın çıktı!

Üsküdar'da park halindeki 3 araçta çıkan yangında vatandaşların ihbarı ile olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.

Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak'taki pazar yerinde park halinde olan otomobil, cip ve kamyonette bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlarda hasar oluştu.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.