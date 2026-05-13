Bursa'da 6 katlı binada yangın! Daire küle döndü

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çatıyı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.