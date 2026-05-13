Bursa'da 6 katlı binada yangın! Daire küle döndü
Giriş Tarihi:
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Gece saatlerinde yükselen alevler ve yoğun duman çevrede korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çatıyı sarmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Taşım Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 6'ncı katında alevler kısa sürede büyürken, yükselen dumanlar, alevler ve kırılan pencere camları mahallede paniğe neden oldu.
DAİRE KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın, binanın çatısına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangında yaralanan ya da can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.