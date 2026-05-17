ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Bunu kopardıkları için 2 milyon lira ceza kesildi!

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 3 kişiye 2 milyon 97 bin 735 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akpazar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında devriye görevi yürütürken şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çuval ve heybe içerisine konulmuş 31 kilogram salep yumrusu olduğunu tespit etti. Salep yumrusu toplayan 3 kişiye "2872 sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplam 2 milyon 97 bin 735 lira para cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tunceli Şubesi görevlileri tarafından salep yumrularına el konuldu.

YOK OLMA TEHLİKESİ VAR

"Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme"ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor.

Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

