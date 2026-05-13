2026 yaş çay fiyatı belli oldu! Tarım Bakanlığı duyurdu

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olarak uygulanan yaş çay alım fiyatı, 2026 sezonunda 35 liraya çıkarıldı.

Yeni fiyat, özellikle Doğu Karadeniz'de çay üreticilerinin merakla beklediği konuların başında geliyordu. Açıklanan rakamla birlikte yaş çay alım bedelinde yaklaşık yüzde 37,5 oranında artış gerçekleşmiş oldu.

ÇAYKUR'UN HEDEFİ YİNE 823 BİN TON

Bakanlık açıklamasında geçen yılın üretim verilerine de yer verildi. Türkiye genelinde 2025 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu hatırlatıldı.

ÇAYKUR'un ise 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtildi. Kurumun, 2026 sezonunda da benzer seviyede alım yapmayı hedeflediği aktarıldı.