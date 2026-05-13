2026 yaş çay fiyatı belli oldu! Tarım Bakanlığı duyurdu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre yaş çayın kilogram fiyatı 35 lira olarak belirlendi. Açıklanan yeni rakamla birlikte üreticinin alım bedelinde geçen yıla göre dikkat çeken bir artış yaşandı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olarak uygulanan yaş çay alım fiyatı, 2026 sezonunda 35 liraya çıkarıldı.
Yeni fiyat, özellikle Doğu Karadeniz'de çay üreticilerinin merakla beklediği konuların başında geliyordu. Açıklanan rakamla birlikte yaş çay alım bedelinde yaklaşık yüzde 37,5 oranında artış gerçekleşmiş oldu.
ÇAYKUR'UN HEDEFİ YİNE 823 BİN TON
Bakanlık açıklamasında geçen yılın üretim verilerine de yer verildi. Türkiye genelinde 2025 yılı yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu hatırlatıldı.
ÇAYKUR'un ise 49 yaş çay fabrikasında toplam 823 bin ton yaş çay alımı yaptığı belirtildi. Kurumun, 2026 sezonunda da benzer seviyede alım yapmayı hedeflediği aktarıldı.
BAKANLIKTAN ÜRETİCİYE "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında üreticilere yönelik iyi dilek mesajı da paylaştı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli, 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz."