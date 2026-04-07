Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım arazilerinin korunmasına yönelik yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu. Hukukçular, hobi bahçesi, villa ve bungalov gibi izinsiz yapıların bir ay içinde yıkılacağını, uymayanlara ise ağır para ve hapis cezası uygulanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Türkiye'nin tarımsal varlığını tehdit eden izinsiz yapılaşmaya karşı adeta "milli bir dava" süreci başlatıldı.

İZİNSİZ YAPILAR BİR AY İÇİNDE YIKILACAK

Yönetmelik kapsamında, tarım arazileri üzerine kurulan ve mevzuata aykırı olan bütün yapılar için geri sayım başladı:

Tahliye Süresi: İlgili kurumlar bir ay içinde yıkımı gerçekleştirmekle yükümlü olacak.

Bakanlık Müdahalesi: Yerel yönetimlerce yıkılmayan yapılar doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yıkılabilecek.

HANGİ YAPILAR "KAÇAK" STATÜSÜNDE?

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel, 2005 yılından sonra yapılan şu yapıların artık "tarım alanı gecekondusu" olarak kabul edildiğini belirtti:

Bungalov ve Prefabrik yapılar

Hobi bahçeleri ve Kooperatif hisseli kulübeler

Villa, apartman ve imalat iş yerleri

Çiftlik evleri ve bağ evi statüsünde olmayan konaklama alanları

İstisna: Sadece 2005'teki kanundan önce yapılmış binaların kazanılmış hakları korunacak. Bağ evleri ise belirli şartlar ve izinler dahilinde yapılabilecek.

ÜÇ KATI PARA VE HAPİS CEZASI

Hukukçular, yönetmeliğe aykırı hareket edenleri bekleyen yaptırımları şöyle sıraladı:

Metrekare Başı Ceza: Projeye aykırı her metrekare için idari para cezası kesilecek. Üç Katı Yaptırım: Verilen sürede arazi eski haline getirilmezse, para cezası 3 katı olarak uygulanacak. Hapis Cezası ve Suç Duyurusu: Aykırılıkta ısrar edenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulacak. Aracılara Da Ceza: Bu tür yerlerin satışına aracılık eden emlak firmaları ile projeye destek veren mimar ve mühendisler de ceza kapsamına alındı.

"AF BEKLENTİSİ İÇİNE GİRMEYİN"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, vatandaşların "bilmiyordum" savunmasının geçersiz olduğunu vurgulayarak şu uyarıyı yaptı:

"Kimse bu tür araziler için bir imar affı beklentisi içerisinde olmasın. Mevcut yapıların bizzat sahipleri tarafından yıkılması ve eski hale getirilmesi en sağlıklı yoldur."