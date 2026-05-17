Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı belirlendi.

Soruşturma bulgularına göre bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz kılmaya yardımcı olduğuna dair kuvvetli deliller elde edildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarını sorguladığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sağladığı yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

EL KOYMA TEDBİRLERİ VE SİTE ENGELİ

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ile el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyuldu.

Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'nin son yıllarının en kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen davada adli süreç adliyede başladı. Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliyle ilgili operasyonun sürdüğü belirtilirken soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.