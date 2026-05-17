Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi
Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Sunucu Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütünün elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da sevk edilenler arasında yer alıyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da ilk ifadesi ortaya çıktı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Mayıs'ta başlatılan operasyon kapsamında 161 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 154'ü adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıların adliyeye nakli sırasında güzergah boyunca kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.
OPERASYONUN KAPSAMI VE SUÇLAMALAR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını kapsıyor. Operasyonda 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da aralarında olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamındaki mali incelemeler, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ile aklama faaliyetini ortaya koydu. MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelenerek örgütün "ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu" niteliğinde olduğu değerlendirildi.