CANLI YAYIN

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi

Adana merkezli 21 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi. Sunucu Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütünün elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun da sevk edilenler arasında yer alıyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da ilk ifadesi ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 14 Mayıs'ta başlatılan operasyon kapsamında 161 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 154'ü adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıların adliyeye nakli sırasında güzergah boyunca kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 1

OPERASYONUN KAPSAMI VE SUÇLAMALAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarını kapsıyor. Operasyonda 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da aralarında olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 2

Soruşturma kapsamındaki mali incelemeler, yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi ile aklama faaliyetini ortaya koydu. MASAK raporları, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları incelenerek örgütün "ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu" niteliğinde olduğu değerlendirildi.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 3

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMA YÖNTEMİ

Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve oltalama (phishing) yöntemiyle elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Örgütün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içinde dolaştırdığı belirlendi.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 4

Soruşturma bulgularına göre bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz kılmaya yardımcı olduğuna dair kuvvetli deliller elde edildi. Ayrıca bazı emniyet personelinin rüşvet karşılığında yakalama, gözaltı ve arama kararlarını sorguladığı ve operasyonel süreçlere ilişkin bilgi sağladığı yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 5

EL KOYMA TEDBİRLERİ VE SİTE ENGELİ

Soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosu hakkında kayyum ile el koyma tedbiri uygulandı. Şüpheli şahıs ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyuldu.

Suç gelirlerinin dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen 8.500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişimin engellenmesi kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden operasyon kapsamında 21 ilde 200 şüpheliye yönelik işlem başlatıldığını duyurdu.

Türkiye'nin son yıllarının en kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen davada adli süreç adliyede başladı. Haklarında yakalama kararı bulunan 37 şüpheliyle ilgili operasyonun sürdüğü belirtilirken soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 6

'BAHSİ GEÇEN SUÇLARLA ALAKAM YOK'

Emniyette sorguya alınan şüphelilerden Kütahyalı'nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok" dediği bildirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı. Aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda 154 kişi adliyede! İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın ilk ifadesi - 7

SIKÇA SORULAN SORULAR

Adana yasa dışı bahis operasyonu nedir?
Adana merkezli yürütülen bu operasyon, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturmadır. 21 ilde eş zamanlı yapılmış ve çok sayıda şüpheliyi kapsamıştır.

Kaç kişi gözaltına alındı ve kaçı adliyeye sevk edildi?
Toplam 161 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 154'ü adliyeye sevk edildi, 7 kişi serbest bırakıldı.

MASAK raporlarında ne tespit edildi?
MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar tutarında şüpheli para hareketi olduğu değerlendirildi. Bu veriler teknik ve mali analizlerle desteklendi.

Operasyonda kimler yer aldı?
Şüpheliler arasında farklı meslek gruplarından kişiler bulunuyor. İddialara göre bazı banka yöneticileri ve kamu görevlileri de soruşturma kapsamına alındı.

İnternet sitelerine neden erişim engeli getirildi?
Yetkililer, yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yaklaşık 8 bin 500 siteye erişim engeli kararı aldı.

100 milyarlık ağ nasıl işledi? Kara para çarkında şoke eden detaylar!100 milyarlık ağ nasıl işledi? Kara para çarkında şoke eden detaylar! 100 MİLYARLIK AĞ NASIL İŞLEDİ? KARA PARA ÇARKINDA ŞOKE EDEN DETAYLAR!
Bahis vurgununda 100 milyarlık kirli ağ!Bahis vurgununda 100 milyarlık kirli ağ! BAHİS VURGUNUNDA 100 MİLYARLIK KİRLİ AĞ!

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın