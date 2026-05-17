100 milyarlık ağ nasıl işledi? Kara para çarkında şoke eden detaylar!
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında verilen gözaltı kararının perde arkası netleşmeye başladı. "Oyun kodu", "hizmet bedeli" ve "dijital ürün" açıklamalarıyla yürütülen kirli para trafiğinde banka yöneticileri ile elektronik ödeme kuruluşlarının da kritik rol oynadığı iddia edildi. ATV Muhabiri Samed Öztaylan, operasyon kapsamında yüzlerce taşınmaza el konulduğunu belirtirken, soruşturmanın merkezinde yaklaşık 100 milyar liralık dev para trafiğinin bulunduğunu aktardı.
Türkiye'nin son yıllarda gördüğü en büyük kara para operasyonlarından birinde yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. 21 ilde eş zamanlı düzenlenen dev operasyonda 200 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma dosyasına giren MASAK raporları kara para çarkının nasıl döndüğünü tek tek ortaya koydu.
Soruşturmanın merkezinde yasa dışı bahis gelirleri, dolandırıcılıktan elde edilen yüksek miktarlı kazançlar, rüşvet ağı ve katmanlı para aklama sistemi yer aldı. Operasyonda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da dikkat çeken iddialar dosyaya girdi.
"TİCARİ ÖDEME" SÜSÜ VERİLDİ
ATV Muhabiri Samed Öztaylan, "Soruşturmaya göre savcılık, bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken 'oyun kodu', 'hizmet bedeli' ve 'dijital ürün' gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta, paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiği aktarıldı" sözleriyle sistemin çalışma yöntemini anlattı.
İddiaya göre örgüt üyeleri, yasa dışı gelirleri doğrudan transfer etmek yerine dijital hizmet satışı yapılmış görüntüsü oluşturarak finans sistemine dahil etti. Böylece şüpheli transferlerin dikkat çekmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.
BANKA VE ÖDEME KURULUŞLARI İDDİASI
Soruşturmadaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise bazı finans kuruluşlarının sisteme dahil edildiği yönündeki iddialar oldu. Gözaltı kararı verilen isimler arasında banka yöneticilerinin de bulunması dikkat çekti.
Uzman isim, "Bugünkü operasyon oynatanlardan, oynayanlardan ziyade burada paranın sisteme dahil edilmesiyle alakalı bir operasyon olarak yorumlanıyor" ifadelerini kullandı.
Aynı uzman, "Elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da bu sistem içerisinde eğer niyet kara paranın temizlenmesi ve sisteme dahil edilmesi olduğu noktada kilit rol oynuyorlar ve bugünkü operasyonda elektronik ödeme kuruluşları, para kuruluşları da muhatap oldu buna" sözleriyle finans ayağının önemine dikkat çekti.
ÜÇ AŞAMALI KARA PARA MEKANİZMASI
Soruşturma dosyasına göre kara para sistemi üç temel aşamada işletildi.
İlk aşamada yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen gelir, dijital ürün satışı veya hizmet ödemesi gibi gösterilerek finansal sisteme sokuldu.
İkinci aşamada ise "katmanlandırma" yöntemi devreye alındı. Para; farklı banka hesapları, elektronik ödeme kuruluşları ve üçüncü kişilere ait hesaplar arasında sürekli dolaştırıldı. Böylece transfer zincirinin izinin kaybettirilmesi amaçlandı.
Son aşamada ise suç gelirlerinin bir kısmı dövize, altına ve kripto varlıklara çevrildi. Bir kısmıyla da taşınmaz satın alındığı tespit edildi. Operasyonda yüzlerce taşınmaza el konulmasının arkasında da bu yöntem olduğu değerlendiriliyor.