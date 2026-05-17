100 milyarlık ağ nasıl işledi? Kara para çarkında şoke eden detaylar!

"TİCARİ ÖDEME" SÜSÜ VERİLDİ

ATV Muhabiri Samed Öztaylan, "Soruşturmaya göre savcılık, bu bahis sitelerinden elde edilen kara parayı sisteme aktarırken ticari bir ödemeymiş gibi gösterildiğini aktardı. Yani kullanıcılar parayı atarken 'oyun kodu', 'hizmet bedeli' ve 'dijital ürün' gibi açıklamalar yazdı. Böylece savcılıkta, paranın sanki bir ticari ödemeymiş süsü verildiği aktarıldı" sözleriyle sistemin çalışma yöntemini anlattı.

İddiaya göre örgüt üyeleri, yasa dışı gelirleri doğrudan transfer etmek yerine dijital hizmet satışı yapılmış görüntüsü oluşturarak finans sistemine dahil etti. Böylece şüpheli transferlerin dikkat çekmesinin önüne geçilmeye çalışıldı.