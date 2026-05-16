Sosyal medyada gündem olan “seferberlik” mesajlarına MSB'den yanıt
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan ve vatandaşların cep telefonlarına gönderilen “seferberlik emri” mesajlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu bildirimlerin her yıl planlı olarak gerçekleştirilen rutin bir eğitim faaliyeti kapsamında gönderildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatlarının her yıl rutin olarak icra edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile eylül-ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (SMS) gönderilmiştir."
