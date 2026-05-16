Başkan Erdoğan "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak

Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve kritik mesajlar veren Erdoğan, ayağının tozuyla gençlerin heyecanına ortak olmak üzere Kocaeli'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılacak.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİYLE MAHŞERİ KALABALIK Turcas Kocaeli Stadyumu'nda hazırlıklar sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilden gelen gençler stadyumu tamamen doldurdu. Kameraman Niyazi Kurt'un ekranlara taşıdığı görüntülerde, stadyumdaki yoğunluğun ve coşkunun tarif edilemez boyutlara ulaştığı görüldü. Kübra Kılıç Tepeci, "Yüz binden fazla kişinin bu noktaya gelmesi bekleniyor. Saat 5 gibi program başlayacak ama şu anda yoğun bir katılım olduğunu belirtmiş olalım. Stad tamamen dolmuş durumda diyebiliriz" sözleriyle sahadaki atmosferin sıcaklığını paylaştı. Tribünlerin hıncahınç dolduğu organizasyonda, gençlerin açtığı pankartlar, balonlar ve özel ışıklandırmalarla stadyum adeta bir görsel şölene dönüştü.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayacağız. Erdoğan, Kazakistan ziyareti sonrasında yurda döndü ve bugün Kocaeli'de bir gençlik festivaline katılacak," ifadelerini kullanarak tarihi günün başlangıcını aktardı. Kazakistan'daki Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısı ve Astana temaslarının ardından Erdoğan'ın ilk durağı, heyecanın doruk noktasına ulaştığı Kocaeli oluyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAHNESİNDE YILDIZLAR GEÇİDİ Kocaeli'de sadece bir siyasi buluşma değil, aynı zamanda dev bir sanat organizasyonu da hayata geçirildi. Turka Kocaeli Stadyumu'nun tam kalbine kurulan dev sahne, Türkiye'nin en büyük sahnelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu dev platformda gençlerin sevdiği sanatçılar sahne alarak coşkuyu zirveye taşıdı. Kübra Kılıç Tepeci, "Konserler, görsel şovlar, sürprizler ve organizasyonlar yer alacak. Sefo, Uğur Işılak, Burak Yeter ve Aylo'nun sahne alacağı bir etkinlik alanından bahsediyoruz" şeklinde konuştu. Programın sunuculuğunu ise ünlü isim Eser Yenenler üstlendi. Sahne içindeki sürpriz etkinlikler ve görsel şovlar, gençlerin enerjisiyle birleşerek tarihi bir tanıklığa dönüştü.

MEHTERAN TAKIMI VE TARİHİ RÜZGAR

Stadyumdaki heyecan sadece modern konserlerle sınırlı kalmadı; Türk tarihinin kadim sesi Mehteran Takımı da sahnedeki yerini aldı. Mehteranın vurduğu kös sesleri stadyumu inletirken, milli birlik ve beraberlik duyguları en üst seviyeye çıktı. Kübra Kılıç Tepeci, "Mehter Takımı da sahnedeki yerini alıyor. Mehter Takımı ile birlikte etkinlikler başlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından yollara çıkıldı, gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için bu etkinliğe geldiler" diyerek sahada yaşanan o anları aktardı.



ERDOĞAN'IN GENÇLERLE SICAK TEMASI VE PROGRAM DETAYLARI

Başkan Erdoğan'ın stadyuma girişi öncesinde de büyük bir hareketlilik yaşandı. Erdoğan'ın programının detaylarını aktaran Kübra Kılıç Tepeci, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, stadyumun ana giriş kapısından giriş yapacak. İlk olarak stad dışında bekleyen vatandaşlarla sohbet edip, ardından stadyum içerisine geçerek dev platformda açıklama yapması bekleniyor" sözleriyle Erdoğan'ın halkla olan o sıcak temasını vurguladı.