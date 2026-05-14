Senegal'e Türk şirketinden tam donanımlı hastane

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sağlık Sektörü Kurul Başkanı İhsan Şahin, Senegal'in başkenti Dakar'da önümüzdeki ay Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hastane açılışı yapacaklarını açıkladı.

Türkiye, sağlık alanında içeride yaşanan büyük dönüşümü, gönül bağının olduğu Afrika ve Orta Asya ülkelerine de götürdü. Şahin, Türkiye'nin 20'den fazla ülkede anahtar teslim hastane inşa ettiğini anlatarak, "Bu alanda rakibimiz yok. İçindeki otomasyon sistemlerini kurmak suretiyle işleyen bir sistemi teslim edebiliyoruz. Orta Asya ve Afrika ülkelerinden kamu yetkilileri gelip Türkiye'deki hastaneleri görüyor ve çok etkileniyorlar. Aynısını gidip ülkelerinde yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde sarf malzemesi fabrikaları kurmaya başlayacağız yurtdışında. Senegal'daki hastane Batı Afrika'nın son teknolojiyle donatılmış en yeni hastanesi olacak" dedi.

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre, Türkiye'nin Senegal'de açmayı planladığı hastane 20 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Türk firması Sıla Grup tarafından inşa edilen hastane 100 yatak kapasiteli olarak tasarlandı. Türkiye bugüne kadar Irak, Libya, İran, Sudan, Suriye, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, Azerbaycan, Kuveyt, Senegal, Somali, Fildişi, Etiyopya, Gambiya, Burkino Faso, Kamerun, Gana, Libya, Comor, Cezayir, Nijerya gibi Afrika ve Orta Asya ülkelerinde çok sayıda anahtar teslim hastaneyi tamamladı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HASTANESİ SOMALİ'DE SAĞLIĞIN MERKEZ ÜSSÜ

Türkiye'nin Afrika'daki sağlık yatırımları, insani yardım odaklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkarken, bu dönüşümün en somut örneklerinden biri Somali'nin başkenti Mogadişu'da faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu.

2015'te Erdoğan çiftinin açtığı 400 yatak kapasiteli hastane günde yaklaşık 1600 hastaya hizmet veriyor. TİKA'nın Gazze'de inşa ettiği Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi ise İsrail'in saldırıları sonrası kullanılamaz hale geldi. TİKA, Libya'nın Misrata şehrinde savaş mağdurları için Türk-Libya Dostluk Fizik Tedavi Merkezi'ni kurarak 2021'de hizmete açmıştı.