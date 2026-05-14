Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği! Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltında

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği! Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına yönelik 21 ilde, 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı. Yaşananlara ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Türkiye genelinde büyük operasyon düzenlendi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında alındı.

Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı (AA)

GENİŞ ÇAPLI FİNANSAL AĞ

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, organize bir suç ağına yönelik düğmeye basıldı.

Soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin çok sayıda delil toplandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik-fiziki takip, banka hareketleri, dijital incelemeler, kripto analizleri ve HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu örgütün geniş çaplı bir finansal ağ kurduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve "phishing" yöntemiyle elde edilen gelirleri; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.

100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün; özel yazılım ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik ödeme sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finans ağı içinde dolaştırdığı ortaya çıktı.

MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar liralık ve yaklaşık 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi. Yetkililer, yapılanmanın ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu değerlendirdi.

MASAK operasyonda 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit etti. (AA)

ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARI DA ROL ALDI

Soruşturmada ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin finansal sistem içindeki hareketlerinde rol aldığı, bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduklarına ilişkin kuvvetli deliller elde edildi.

Öte yandan bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüphelilere adli süreçlerle ilgili bilgi sağladığı ve operasyonel bilgilere erişim sunduğu iddia edildi.

228 FARKLI ADRESTE OPERASYON

Bu kapsamda 14 Mayıs 2026 tarihinde 21 ilde 228 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 198 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltı kararı verilenler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA TAŞINMAZA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında ayrıca 3 elektronik para kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım ve el koyma tedbiri uygulandı.

Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi için de erişim engeli kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütleri ve yasa dışı finans yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.

Operasyonda 3 tekneye de el konuldu (AA)

"EKONOMİYE KASTEDENLERE AĞIR DARBE İNDİRDİK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır. Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir. Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz.

Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı olarak başlatılan dev yasa dışı bahis operasyonunda düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 200'ü aşkın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, operasyonun detaylarını ve finansal boyutunu canlı yayında aktardı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI DÜĞMEYE BASILDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, sabahın erken saatlerinde operasyona dönüştü. Operasyonun kapsamına dair bilgiler veren Mustafa Kadir Mercan, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sabah saatleri itibarıyla 21 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında 200'ü aşkın şüpheliye yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise tanınmış bir ismin gözaltına alınması oldu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da soruşturma dosyasına dahil edildiğini belirten Mercan, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yürütülen bu soruşturma kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Kendisi İstanbul Adalet Sarayı'na getirilip SEGBİS ile mi ifadesi alınacak yoksa Adana'ya mı götürülecek, bunu önümüzdeki dakikalarda net bir şekilde öğreneceğiz" sözleriyle süreci aktardı.

100 MİLYAR LİRALIK KARA PARA TRAFİĞİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına değinen A Haber muhabiri, yasa dışı bahis şebekesinin finansal sistem üzerinden milyarlarca dolarlık aklama yaptığını belirtti. Mercan, Bakan Gürlek'in paylaşımını, "MASAK raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığı tespit edilmiştir" ifadeleriyle izleyicilerle paylaştı.

BAKANLIKLAR ARASI TAM EŞ GÜDÜM

Suç örgütlerine karşı devletin tüm birimlerinin kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Mercan, Bakan Akın Gürlek'in, "Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımız omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı şebekelere karşı asla taviz vermeyecektir" açıklamalarını yaptığını aktardı. 21 ilde devam eden operasyonun sonuçlarının ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

