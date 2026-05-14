Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği! Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltında
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına yönelik 21 ilde, 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İncelemelerde yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Operasyona ilişkin paylaşım yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek "Milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir." ifadelerini kullandı. Yaşananlara ilişkin ilk detayları A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında anlattı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik Türkiye genelinde büyük operasyon düzenlendi.
RASİM OZAN KÜTAHYALI GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında alındı.
GENİŞ ÇAPLI FİNANSAL AĞ
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uzun süredir sürdürdüğü çalışmalar sonucunda, organize bir suç ağına yönelik düğmeye basıldı.
Soruşturma kapsamında; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin çok sayıda delil toplandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik-fiziki takip, banka hareketleri, dijital incelemeler, kripto analizleri ve HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu örgütün geniş çaplı bir finansal ağ kurduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis ve "phishing" yöntemiyle elde edilen gelirleri; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden dolaştırarak akladıkları tespit edildi.
100 MİLYAR TL VE 2 MİLYAR DOLARLIK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ
Soruşturma dosyasına göre suç örgütünün; özel yazılım ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik ödeme sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü ve suç gelirlerini çok katmanlı finans ağı içinde dolaştırdığı ortaya çıktı.
MASAK incelemelerinde yaklaşık 100 milyar liralık ve yaklaşık 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketi tespit edildi. Yetkililer, yapılanmanın ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğunu değerlendirdi.
ÖZEL BANKA ÇALIŞANLARI DA ROL ALDI
Soruşturmada ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, suç gelirlerinin finansal sistem içindeki hareketlerinde rol aldığı, bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduklarına ilişkin kuvvetli deliller elde edildi.
Öte yandan bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüphelilere adli süreçlerle ilgili bilgi sağladığı ve operasyonel bilgilere erişim sunduğu iddia edildi.
228 FARKLI ADRESTE OPERASYON
Bu kapsamda 14 Mayıs 2026 tarihinde 21 ilde 228 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 198 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, gözaltı kararı verilenler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da bulunduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA TAŞINMAZA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında ayrıca 3 elektronik para kuruluşu, Adana'da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyım ve el koyma tedbiri uygulandı.
Şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el konuldu. Suç gelirlerinin dolaşımında kullanıldığı değerlendirilen 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi için de erişim engeli kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütleri ve yasa dışı finans yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini açıkladı.