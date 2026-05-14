Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız

Başkan Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor" sözleriyle Ankara-Astana hattındaki ittifaka dikkat çekti. "İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, Türk birliğinin sadece bölgesel değil, küresel dengeleri değiştirecek bir güç olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlattı.

"TÜRK DÜNYASI YÜZYILI" MESAJI Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stratejik ortaklıkları pekiştirmek ve Türk dünyasının birliğini güçlendirmek amacıyla gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da büyük bir coşku ve görkemli bir törenle karşılandı. Ticaretten enerjiye, savunma sanayiinden dev ulaştırma projelerine kadar kritik dosyaların masada olduğu bu tarihi ziyarette, 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tokayev (Foto: AA) Başkan Erdoğan, Astana'da gerçekleştirdiği temaslarda dünyaya net mesajlar verirken, "Türk Dünyası Yüzyılı" vizyonuyla Türk devletleri arasındaki bağların koparılamaz olduğunu duyurdu. ASTANA'DA SICAK TEMAS VE TARİHİ KARŞILAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti, bölgede ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Sabah saat 09.00 sularında zirvenin gerçekleştirileceği binaya giriş yapan Erdoğan, burada büyük bir misafirperverlikle karşılandı. Dün düzenlenen görkemli törenin ardından bugün başlayan kritik temaslarda, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile baş başa bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, ardından heyetler arası toplantılara liderlik etti. A Haber kameralarına yansıyan görüntülerde, iki liderin samimi ve kararlı duruşu, Türk dünyasının geleceğine dair verilen güçlü mesajların bir ön izlemesi niteliğindeydi.

15 MİLYAR DOLARLIK DEV HEDEF: ENERJİ VE SAVUNMA MASADA

Zirvenin en sıcak başlıklarından birini, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin seviyesini arşa çıkaracak olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi oluşturdu. Enerji alanındaki ortak projelerin yanı sıra savunma sanayii ve ulaştırma koridorları gibi kritik meseleler masaya yatırıldı. Erdoğan'ın çantasındaki bu dev hamleler, Türkiye ve Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın sadece kağıt üzerinde kalmadığını, sahada da devasa bir güce dönüştüğünü kanıtlar nitelikteydi.

ERDOĞAN'DAN KAZAKİSTAN'IN YENİ ANAYASASINA DESTEK

Başkan Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamalarda Kazakistan'ın demokratikleşme adımlarına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl Mart ayında gerçekleştirdiğiniz referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum" ifadelerini kullanarak, Kazakistan'ın iç huzuruna ve istikrarına verdikleri önemi dile getirdi. Bu sözler, iki kardeş ülke arasındaki sarsılmaz bağın ve karşılıklı güvenin en açık göstergesi olarak kayıtlara geçti.

STRATEJİK ORTAKLIKTA YENİ SEVİYE

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor" sözleriyle Ankara-Astana hattındaki sarsılmaz ittifaka dikkat çekti. Görüşmelerin içeriğine dair detayları paylaşan Erdoğan, "Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi iş birliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk" şeklinde konuştu.