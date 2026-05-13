Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

RÜŞVET VE KARA PARA İDDİASI DOSYADA

Başsavcılık, hukuki sürece ilişkin resmi açıklama paylaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurusunda, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/236201 soruşturma sayılı dosyada (Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütü) tutuklanan şüpheli Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında 2026/91372 sayılı soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiştir" denildi.

İddianamedeki ceza taleplerine dikkat çekilen açıklamanın devamında, "Şüpheli Hakan Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.

YAĞMADAN DA 16 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan tutuklu Hakan Bahçetepe'nin yargılandığı bir başka davada ise 16 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olan Hakan Bahçetepe'nin bir grup partiliyle gittiği belediye binasındaki tartışmada Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı'yı darp ettiği ve cep telefonunun zorla elinden alındığı öne sürülmüştü. 9 kişinin 'iş yerinde yağma', 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit yaralama' ve 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçlarından 7'şer yıl 9'ay aydan 16'şar yıl 9'ay aya kadar hapsi talep edildi.