Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim
CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye katılırken rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim” diyen Köksal için belediye binası önünde karşılama töreni hazırlandı. Törende konuşan Köksal Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketine hizmet etmeye devam edeceğini söylerken elini her zaman taşın altına koyacağını vurguladı.
CHP'de yaşanan skandallar ve Özgür Özel'in kendisine attığı mesajlar sonrası partisinden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına katıldı.
"AİLENİN KUTSALLIĞINA İNANANLARLA YOL YÜRÜYECEĞİM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşan Köksal şu şekilde konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."
"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"
Konuya ilişkin AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum."
"CHP YÖNETİMİ YANLIŞI DAHA BÜYÜK BİR YANLIŞLA TELAFİ ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR"
"Şunun bilinmesini isterim ki, iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır." diyen Erdoğan, karakter suikastı yapanların, karakter fukaralarının ta kendileri olduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi, vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın karı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi, yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu, son derece bayat bir stratejidir. Bu, ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı, şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız."
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozetini taktığı Köksal için bugün belediye binası önünde görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.