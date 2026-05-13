CANLI YAYIN

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim

CHP’den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye katılırken rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim” diyen Köksal için belediye binası önünde karşılama töreni hazırlandı. Törende konuşan Köksal Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketine hizmet etmeye devam edeceğini söylerken elini her zaman taşın altına koyacağını vurguladı.

CHP'de yaşanan skandallar ve Özgür Özel'in kendisine attığı mesajlar sonrası partisinden istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına katıldı.

"AİLENİN KUTSALLIĞINA İNANANLARLA YOL YÜRÜYECEĞİM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet takmasının ardından konuşan Köksal şu şekilde konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşehrilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim - 1

"ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ"

Konuya ilişkin AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun, Türkiye merkezli düşünen, ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, yedi coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum."

"CHP YÖNETİMİ YANLIŞI DAHA BÜYÜK BİR YANLIŞLA TELAFİ ETMEYE ÇALIŞMAKTADIR"

"Şunun bilinmesini isterim ki, iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır." diyen Erdoğan, karakter suikastı yapanların, karakter fukaralarının ta kendileri olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi, vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın karı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi, yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu, son derece bayat bir stratejidir. Bu, ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı, şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız."

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim - 2

BURCU KÖKSAL AK PARTİ SAFLARINDA: AFYONKARAHİSAR'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat rozetini taktığı Köksal için bugün belediye binası önünde görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sahadaki son durumu ve sürecin perde arkasını canlı yayında aktardı.

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim - 3

"ELİMİ HER ZAMAN TAŞIN ALTINA KOYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Afyonkarahisar'da AK Parti'ye katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal için karşılama töreni gerçekleştirildi.

Köksal, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'a daha güçlü hizmet getirmek, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve taleplere daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attıklarını söyledi.

Bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere altyapıdan ulaşıma, gençlere, kadınlara yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceklerini belirten Köksal, şöyle konuştu:

"Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti'de hizmet etmeye devam edeceğim. Ben Ankara'dayken bir sözü sıklıkla söyler ve ara sıra paylaşırdım. Herkes beni Ankara'da sanır ama Afyonkarahisar'da bir dam yıkılsa yüreğim parçalanır. İşte ben bu kadar Afyonkarahisar sevdalısıyım. Ve daha önce de söylediğim gibi Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. AK Parti'de Afyonkarahisar'ı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte sizlerle hizmet edeceğim."

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin konuşma yaptı.

Köksal ve beraberindekiler, törenin ardından belediye binasına geçti.

BELEDİYE ÖNÜNDE HAZIRLIK

Afyonkarahisar'da siyasi dengeleri değiştiren katılım sonrası şehirde büyük bir heyecan hakim. Karşılama töreni için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Ata Gündüz Kurşun, "Afyonkarahisar Belediyesi'nin önündeyiz ve artık hazırlıklar da son aşamaya gelmiş durumda" sözleriyle alandaki hareketliliği paylaştı. Törene Mehter takımının da eşlik ettiğini ifade eden Kurşun, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan'ın da tam kadro törende yer alacağını bildirdi.

Afyonkarahisar'da hizmet odaklı yeni sayfa! Burcu Köksal konuştu: Memleketime hizmet etmeye devam edeceğim - 4

"EN HAFİF TEHDİTLER BUNLAR"

Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılma sürecinde yaşadığı baskılar ve mobbing iddiaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. Köksal'ın özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit edildiği iddialarına değinen muhabir Kurşun, Burcu Köksal, "En hafif tehditler bunlar" ifadelerini kullanarak ailesi ve eşi üzerinden de baskılara maruz kaldığını dile getirdiğini aktardı. Köksal'ın CHP içinde hizmet yapamaz hale getirildiğini vurgulayan Kurşun, belediye meclis üyeleri tarafından engellenen otopark projesinin de bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

MECLİSTE ÜSTÜNLÜK AK PARTİ'YE GEÇTİ

Sadece Belediye Başkanı Köksal değil, meclis üyelerinin de katılımıyla Afyonkarahisar'da yerel yönetim yapısı tamamen değişti. Kurşun süreci, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden toplam 7 belediye meclis üyesi istifa etti ve AK Parti saflarına katıldı. Dolayısıyla belediye meclisinde de üstünlük AK Parti'ye geçmiş oldu" sözleriyle özetledi. Türkiye genelinde son iki yılda 18 CHP'li belediye başkanının istifa ettiğini hatırlatan muhabir, Köksal ile birlikte bu isimlerden 16'sının AK Parti'ye geçtiğini vurguladı.

HİZMET ODAKLI YENİ BİR SAYFA

Karşılama töreninin ardından Burcu Köksal'ın makamına geçerek yeni partisiyle hizmetlerine devam etmesi bekleniyor. Afyonkarahisar'da 2 yıllık aranın ardından yeniden AK Parti belediyeciliğinin başladığını ifade eden Ata Gündüz Kurşun, "Burcu Köksal, eski makamına yeni partisinin hizmetleri altında, yeni koltuğuna oturmuş olacak" diyerek gelişmeleri takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

AK Partiye geçen Burcu Köksaldan ilk açıklamaAK Partiye geçen Burcu Köksaldan ilk açıklama AK PARTİ'YE GEÇEN BURCU KÖKSAL'DAN İLK AÇIKLAMA

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın