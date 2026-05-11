Başkan Erdoğan Belçika Kraliçesi'ni kabul etti

Kabul sırasında Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Karşılama töreni sonrasında Başkan Erdoğan ve Belçika Kraliçesi Mathilde arasında basına kapalı görüşmeye geçildi. Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika'nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti" denildi.

"AB'YE ÜYELİKTE İLERLEME OLMALI"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği'nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB'nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31'e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika'yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa'da ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Cumhurbaşkanımız görüşmede, Belçika Kraliçesi'nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti."

14 yıllık aradan sonra Türkiye'ye gerçekleştirilen bu en kapsamlı "Ekonomi Misyonu" ziyareti, iki ülke arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. 400'den fazla özel sektör temsilcisinin eşlik ettiği Kraliçe Mathilde, İstanbul'da üst düzey temaslarda bulunurken, Türk savunma sanayii Belçika heyeti tarafından "rol model" olarak nitelendirildi.

Görüşmenin detaylarını aktaran A Haber Muhabiri Erşan Karaca, Kraliçe Mathilde'nin İstanbul Havalimanı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandığını hatırlatarak diploması trafiğinin yoğunluğuna dikkat çekti.

ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TÜRKİYE'DE

Ziyaretin ekonomik boyutuna vurgu yapan Karaca, "Belçika ekonomi misyonu 14 yıl aradan sonra geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Kraliçe'ye Başkan Yardımcıları, Bölge Başbakanları ve tam 428 özel sektör temsilcisi eşlik ediyor" sözleriyle çıkartmanın büyüklüğünü anlattı. Ekonomi misyonu programının sabah saatlerinde başladığını belirten Karaca, oturumun açılış konuşmasının Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.