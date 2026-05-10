Belçika'dan İstanbul'a ekonomik misyon ziyareti: Başkan Erdoğan'ın davetine 428 kişilik heyetle icabet

Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Erdoğan'ın davetiyle birlikte başkanlığındaki heyetle 10-14 Mayıs tarihlerinde etkinlik nedeniyle Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer aldı.

Kraliçe Mathilde'yi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) karşıladı. (AA)

EKONOMİ VE TİCARETTEKİ HAMLELER MASADA

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya koyulması ve Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Bu kapsamda, enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Öte yandan Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanması ve Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Belçika'daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması öngörülüyor.

Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeleri ve heyetin ayrıca İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.