Belçika'dan İstanbul'a ekonomik misyon ziyareti: Başkan Erdoğan'ın davetine 428 kişilik heyetle icabet
Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine İstanbul’da geniş kapsamlı bir “Ekonomik Misyon" programı için Türkiye'ye geldi. Kabine üyeleri ile birlikte 428 özel sektör temsilcisinin yer aldığı ziyaret kapsamında, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari iş birliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Temaslarda; enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda yeni yatırım imkanları ve ortak projeler masaya yatırılacak.
Belçika Kraliçesi Mathilde, Başkan Erdoğan'ın davetiyle birlikte başkanlığındaki heyetle 10-14 Mayıs tarihlerinde etkinlik nedeniyle Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer aldı.
EKONOMİ VE TİCARETTEKİ HAMLELER MASADA
Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, işbirliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya koyulması ve Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.
Bu kapsamda, enerji, savunma sanayisi, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
ANLAŞMALAR İMZALANACAK
Öte yandan Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu'nun düzenlenmesi, iki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanması ve Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Belçika'daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması öngörülüyor.
Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeleri ve heyetin ayrıca İstanbul ve Ankara'da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.
TÜRKİYE-BELÇİKA İLİŞKİLERİ
Türkiye ve Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkiler, bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmelerin de etkisiyle ivme kazanırken son dönemde daha yakın işbirliğini amaçlayan temaslar arttı.
Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi/ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor.
Türkiye-Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 5 milyar doları ihracat ve 4,2 milyar doları ithalat olmak üzere 9,2 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye'ye yapılan Belçika yatırımı 9,3 milyar dolar olarak gerçekleşirken aynı dönemde Belçika'ya gerçekleşen Türk yatırımı ise 490 milyon dolar olarak kaydedildi.
Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görürken Belçika'nın ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı yapıyor.
BELÇİKA EKONOMİK MİSYONU NEDİR?
Belçika'nın yılda iki kez düzenlediği "Ekonomik Misyon" ziyareti, Belçika sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü olan ekonomi diplomasisi faaliyetleri olarak öne çıkıyor. Misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenirken işbirliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.
Belçika'dan daha önce Türkiye'ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, söz konusu Misyona Kral Philippe o dönem Veliaht Prens ünvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses ünvanıyla eşlik etmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN: AVRUPA'NIN BİZE İHTİYACI VAR
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu gerçeğini bir kez daha yineledi.
Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında verdiği mesajda "Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır" değerlendirmesini yaptı.