Ankara'da yem karma makinesinde dehşet! Küçük çocuk öldü, ablası ağır yaralı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan çocuk hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran abla ise kolunun kopması sonucu ağır yaralandı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine kapılan çocuk yaşamını yitirdi. Türkkarsak Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan Mehmet D. (15) hayatını kaybetti.
Mehmet D'yi kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran ablasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. Mehmet D'nin cenazesi, Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kolu kopan ablanın ise Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.