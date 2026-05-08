Belçika Savunma Bakanı Francken: Türkiye benim için rol model niteliğinde

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler." dedi.

Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomik misyonlarda en önemli hususların temaslar ve anlaşmalar olduğunu dile getiren Francken,"Bu yüzden Türkiye'ye yönelik bu güzel ekonomik misyonda çok sayıda iyi temas kurulmasını, yeni iş bağlantıları, yeni portföyler ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını umuyorum." diye konuştu. "İMZALANACAK İŞ ANLAŞMALARININ SAYISI 40'A ULAŞTI"



Belçikalı şirketlerle Türk şirketleri, Belçikalı araştırma enstitüleri ve üniversitelerle Türk üniversiteleri ve araştırma kurumları arasında en üst düzeyde işbirliklerinin kurulmasını hedeflediklerini belirten Francken, bunun yanında sözleşmeler, anlaşmalar ve ticari işbirliklerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: Arşiv

Bakan Francken, "Şu ana kadar imzalanacak iş anlaşmalarının sayısı 40'a ulaştı. Bu, oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki günlerde buna yenileri de eklenecek yani çok sayıda anlaşma sonuçlandırılma aşamasında." bilgisini verdi.



"TÜRKİYE, ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİK VE JEOPOLİTİK GÜÇ"



Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.



Francken, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Orta Doğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz." vurgusunu yaptı.