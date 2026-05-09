Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Başkan Erdoğan diplomasi trafiğine hız verdi. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan ile telefonda görüştü, ardından IKBY Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. BAE Devlet Başkanı Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan, ardından
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.