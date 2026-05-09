Başkan Erdoğan BAE lideri Al Nahyan ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin düşürülmesi için diplomasi vurgusu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye-BAE ikili ilişkileri, ticaret, enerji ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklar ile bölgedeki güncel gelişmeler oluşturdu.

STRATEJİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bağların önemine dikkat çekti. Özellikle ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığını ifade etti. Erdoğan, her iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirilecek projelerin bölge istikrarına da katkı sağlayacağını belirtti.

BAE'NİN EGEMENLİĞİNE TAM DESTEK

Bölgesel güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinden duyulan üzüntüyü dile getirdi. Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine olan desteğinin altını çizen Başkan, yaşanan olumsuz gelişmelerden ve uğranılan zararlardan dolayı Al Nahyan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ÇÖZÜM DİPLOMASİDE"

Bölgedeki tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin aktif bir rol üstlendiğini kaydeden Başkan Erdoğan, şu noktaların altını çizdi:

Diplomatik Temaslar: Türkiye, ABD ve İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla çözülmesi için ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürüyor.

Diyalog Çağrısı: Bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ülkeler arası diyaloğun ve iş birliğinin artırılması elzemdir.

Görüşme, iki liderin bölgesel barış ve istikrar için koordinasyon içinde olma temennileriyle sona erdi.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI:

"Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiğimizi ifade etti. Başkanmız İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgemizde yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceğimizi belirterek; yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgemizin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerektiğini ifade etti."

