Başkan Erdoğan BAE lideri Al Nahyan ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gerilimlerin düşürülmesi için diplomasi vurgusu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ana gündem maddelerini Türkiye-BAE ikili ilişkileri, ticaret, enerji ve güvenlik alanındaki stratejik ortaklıklar ile bölgedeki güncel gelişmeler oluşturdu.
STRATEJİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bağların önemine dikkat çekti. Özellikle ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki çok boyutlu iş birliğini daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığını ifade etti. Erdoğan, her iki ülkenin ortak menfaatleri doğrultusunda geliştirilecek projelerin bölge istikrarına da katkı sağlayacağını belirtti.