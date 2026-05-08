Ankara'da 'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen'in evinde ölü bulunmasına ilişkin davada sanık Ümitcan Uygun hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Uygun'un 'intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.





Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka dosyadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık Uygun, "Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor ama çıkamıyorum, 'tehlikeli tutuklu' statüm var" dedi.