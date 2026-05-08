Savcı mütalaasını açıkladı: Ümitcan Uygun hakkında istenen ceza belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ankara’da Aleyna Çakır adıyla bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Ümitcan Uygun’un “intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme” ile “eziyet etme” suçlarından toplam 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka dosyadan hükümlü sanık Ümitcan Uygun, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık Uygun, "Doğru bilinen bir yanlış var. Aleyna Çakır dosyasında ben cinayetten yargılanıyormuşum gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ben cinayetten aklandım. Ama karşı taraf medyayı, sosyal medyayı seviyor ve bu hale getirdi. Benim infaz sürem de doluyor ama çıkamıyorum, 'tehlikeli tutuklu' statüm var" dedi.

Beyanın ardından esasa hakkında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık Uygun'un 'intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme' ile 'eziyet etme' suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Daha sonra söz alan sanık Uygun, "Hakkımda istenen cezayı kabul etmiyorum. Hakkımda bir delil yok. Medyaya yansıyan görüntü Aleyna'nın öldüğü gün gibi yansıtılıyor. Ama bu olay daha önce gerçekleşti. Ben Aleyna'yı öldürmedim ama nasıl oluyorsa, bir tokat atmışım, bunu da kabul ediyorum ve eziyet deniyor buna. Bir tokat atmak eziyetse Kızılay'da darağacı kurun, beni sallandırın" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek, bir sonraki duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

'Aleyna Çakır' adıyla bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer almıştı. Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Düzenlenen iddianamede kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen'in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'un 'intihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'eziyet etme' suçundan da 5 yıla kadar olmak üzere toplam 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

SSS (SIK SORULAN SORULAR)

Ümitcan Uygun hangi suçlardan yargılanıyor?
"İntihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçlarından yargılanıyor.

Savcı ne kadar ceza talep etti?
Savcı, toplamda 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Dava sonuçlandı mı?
Hayır, mahkeme savunmalar için süre vererek duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Aleyna Çakır kimdir?
Gerçek adı Sema Esen olan genç kadın, 2020 yılında Ankara'da evinde ölü bulunmuş ve olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Aleyna Çakır davasında savcının mütalaasıyla birlikte süreç kritik bir aşamaya girdi. Mahkemenin önümüzdeki duruşmada vereceği karar, davanın seyrini belirleyecek.

