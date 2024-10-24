Aleyna Çakır’ın ölümünde iddianame hazır! İşte Ümitcan Uygun için istenen ceza

Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara'da 'Aleyna Çakır' ismiyle bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Keçiören'deki evinde ölü bulundu. Çakır'ın ölümünün ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alınarak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakır'ın ölümünden önce 17 Nisan'da Uygun'un kendisine şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı, bunun üzerine Çakır'ın şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

4 AYRI SUÇTAN 4 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Şikayete ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun ve bu sırada evde bulunan arkadaşı Enes Özdemir hakkında dava açıldı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Ümitcan Uygun'a 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl, 'Bilişim sistemine usulsüz giriş' suçundan 2 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçundan 2 yıl 2 ay, 'Tehdit' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl 10 ay hapis cezası, Enes Özdemir'e ise 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Aleyna Çakır ve Esra Hankulu

ESRA HANKULU DAVASINDA 10 YIL HAPİS

Ankara'da bu kez de 2022'de evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun öldüğü gece Ümitcan Uygun'un evde olduğu ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun hakkında 'Kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Uygun'a Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ALEYNA ÇAKIRIN ÖLÜMÜNDE 18 YIL HAPİS CEZASI

Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Bu kapsamda kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak intihar eden Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun hakkında 'İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme' suçundan 10 yıla kadar, 'Eziyet etme' suçundan 8 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapsi istendi.