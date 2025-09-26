Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır davasında gelişme! Tanıklar konuştu: Ümitcan 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti
Türkiye'nin konuştuğu kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada tanıkların beyanları kan dondururken tanık H.T, maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını söyleyerek, 'Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum.' dedi. Öte yandan Uygun'un 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından yargılanmasına devam edildi.
