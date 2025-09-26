Viral Galeri Viral Liste Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır davasında gelişme! Tanıklar konuştu: Ümitcan 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti

Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır davasında gelişme! Tanıklar konuştu: Ümitcan 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti

Türkiye'nin konuştuğu kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davada tanıkların beyanları kan dondururken tanık H.T, maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını söyleyerek, 'Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum.' dedi. Öte yandan Uygun'un 'intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 26.09.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 13:40
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun ile taraf avukatları katıldı. Duruşmayı maktul Esen'in ve sanık Uygun'un ailesi de takip etti.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT ETTİĞİNİ DUYDUM

Tanık H.T, maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını söyleyerek, "Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum. Kavgalarına 2-3 kere şahit oldum, bunlar Sema'nın ölümünden yaklaşık 4 ay önce yaşandı." beyanında bulundu.

Tanık M.C.Ç. ise bu konuyla alakalı bilgisi olmadığını belirterek, sanıkla iş yaptıklarını ve olay gecesi kendisinin asker eğlencesi için toplandıklarını, sanığın da orada olduğunu söyledi.

Gece alkol aldıklarını ve sanığın arkadaşlarından kendisini eve bırakmalarını istediğini dile getiren M.C.Ç, "Beni saat 03.00 gibi aradı, 'eve geldim' dedi. Aynı gün öğlen saatlerinde beni ağlayarak aradı, 'Sema intihar etti, onun evine gidiyorum' dedi." diye konuştu.

