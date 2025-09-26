Türkiye'nin konuştuğu Aleyna Çakır davasında gelişme! Tanıklar konuştu: Ümitcan 'seni öldüreceğim' diye tehdit etti

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYE TEHDİT ETTİĞİNİ DUYDUM

Tanık H.T, maktul Esen'in taksiciliğini yaptığını, Uygun'la birkaç kez karşılaştıklarını söyleyerek, "Ümit birkaç kere Sema taksiye binerken müdahale etti. Yumruk attığına da şahit oldum. Arabasıyla önümüzü kestiği de oldu. Sema'yı arabadan indirmeye çalıştı, müdahale ettim. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ettiğini de duydum. Kavgalarına 2-3 kere şahit oldum, bunlar Sema'nın ölümünden yaklaşık 4 ay önce yaşandı." beyanında bulundu.